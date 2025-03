SAÚDE

Após 3 semanas internado, Netinho recebe alta: 'Indo para casa'

Notícia foi compartilhada pelo cantor nas redes sociais nesta sexta-feira (21)

Nesta sexta-feira (21), o cantor Netinho usou suas redes sociais para dar uma boa notícia aos fãs. O dono do hit ‘Milla’ anunciou que recebeu alta do Hospital Aliança, em Salvador, onde estava internado desde 25 de fevereiro. >

Em publicação no Instagram, o artista prometeu que irá revelar em breve o motivo da internação. “Já deixei o hospital e estou indo para casa. De lá, farei um vídeo, como prometi. Meu diagnóstico e tratamento serão divulgados assim que escritos por meus médicos, como também prometi”. >

Segundo Netinho, o médico responsável pelo seu caso, Dr. Paraná, recomendou a internação para uma investigação detalhada da causa da dor, já que ele tem um histórico de graves problemas de saúde. Em 2013, ele foi internado com sangramento no fígado, além de já ter passado por três cirurgias no cérebro e ser dependente de uma válvula cerebral. >