ESPERANÇA

Diagnosticado com câncer, Netinho compartilha mensagem de esperança: 'Deus que tudo pode'

O cantor foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após sentir fortes dores nas costas

Um dia após tornar público o diagnóstico de câncer , o cantor Netinho fez uma publicação de fé em sua página no Instagram. O vídeo traz momentos do artista cantando, enquanto o público curte. "Em breve viveremos tudo isso novamente, pois cremos em um Deus que tudo pode", diz o texto.>

O cantor foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após sentir fortes dores nas costas e dificuldade para locomover-se, o que o levou a cancelar sua agenda de carnaval. Recebeu alta na última sexta-feira (21) e agora está em tratamento onco-hematológico, coordenado pela médica Glória Bonfim, conforme boletim divulgado em seu site oficial.>

Netinho já enfrentou diversos problemas graves de saúde, incluindo um sangramento no fígado em 2013, três cirurgias cerebrais e a dependência de uma válvula cerebral. Seu médico, Dr. Paraná, recomendou a internação para investigar as causas das dores, dada sua condição clínica complexa. O boletim médico afirma que o artista "segue em tratamento com suporte especializado".>