INTERNAÇÃO

Câncer, AVC e sequelas neurológicas: cantor Netinho enfrenta graves problemas de saúde desde 2013

Artista revelou que atualmente está com câncer no sistema linfático

O cantor baiano Netinho, que conquistou o Brasil nos anos 90 com hits como "Milla", se tornou um dos maiores ícones da música pop e axé. Netinho ganhou notoriedade no cenário musical, fazendo turnês internacionais e sendo destaque nos principais carnavais do país. Nos últimos anos, entretanto, o cantor tem enfrentado uma série de problemas de saúde. Ao longo dos anos, o cantor enfrentou diversas internações. Neste domingo (23) o artista divulgou que foi diagnosticado com câncer do sistema linfático. O anúncio foi feito por meio da divulgação do boletim médico no site oficial do artista.>