FAMOSOS

Patrícia Poeta compartilha registro raro ao lado do filho e comemora: “Minha felicidade”

Apresentadora fez declaração ao filho

Patrícia Poeta não segurou a emoção ao comemorar uma importante conquista do filho, Felipe Poeta, fruto do seu antigo relacionamento com o diretor da TV Globo e dos Estúdios Globo, Amauri Soares. Aos 22 anos, o jovem se formou em produção musical na Los Angeles College of Music, nos Estados Unidos, e ganhou uma declaração especial da mãe.>