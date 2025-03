CONFUSÃO

Jogador da Chapecoense dá ‘voadora’ e chute em torcedores do Avaí; veja vídeo

Jorge Jiménez viu o time perder a final do campeonato e se revoltou com invasão de torcedores do Avaí para comemorar o título do campo

Larissa Almeida

Publicado em 23 de março de 2025 às 15:50

Jogador da Chapecoense agride torcedores do Avaí Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O jogador de futebol Jorge Jiménez, volante da Chapecoense, protagonizou atos de violência no final do Campeonato Catarinense, na noite do último sábado (22). Tudo aconteceu quando torcedores do Avaí invadiram o campo para comemorar o título conquistado. Ao ver a cena, Jiménez se descontrolou e agrediu torcedores com ‘voadora’ e chutes. >

Nas imagens, é flagrado o momento em que o jogador dá um empurrão e um chute em um torcedor do Avaí. Depois da agressão, Jiménez começa a discutir com o homem e chega a ser contido por um policial militar e integrantes da comissão técnica da Chapecoense. >

Na sequência, o volante da Chapecoense atravessa o campo e, quando chega próximo à saída, vê um torcedor do Avaí fazendo gestos obscenos para a torcida do time de Chapecó enquanto segurava no órgão genital. Ao ver a cena, Jiménez corre em direção às costas do torcedor e dá uma ‘voadora’, correndo até a saída logo após a nova agressão. >

A violência ao fim da partida não foi a única polêmica que Jiménez se envolveu no jogo final do Campeonato Catarinense. Também houve confusão enquanto a bola rolava, em razão da marcação de um pênalti a favor do Avaí após revisão no VAR. A decisão gerou revolta entre os torcedores da Chapecoense, e o próprio Jiménez foi expulso, junto com o colega de equipe e meio-campista Giovanni Augusto. A Polícia Militar precisou ser acionada para conter a confusão. >

Com o pênalti cobrado e convertido, o Avaí conseguiu o empate e conquistou o título. O jogo de ida havia terminado 2 a 2, mas o Avaí levava vantagem por ter melhor campanha. >