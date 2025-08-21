RMS

Caminhada Tembwa Ngeemba tomará as ruas de Lauro de Freitas contra racismo e intolerância

Ato celebra espiritualidade dos povos de terreiro e defende diversidade religiosa, meio ambiente e territórios tradicionais

Carol Neves

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 12:36

Caminhada Tembwa Ngeemba Crédito: Divulgação

No próximo dia 31 de agosto, o bairro de Portão, em Lauro de Freitas, será palco da 7ª edição da Caminhada Tembwa Ngeemba, evento que reúne povos de terreiro em um grande ato público contra o racismo, a intolerância religiosa e em defesa da preservação ambiental e territorial. A mobilização começa às 8h, com concentração na sede do Terreiro São Jorge Filho da Gomeia, de onde os participantes sairão em cortejo até o Terminal Turístico Mãe Mirinha de Portão, às margens do Rio Joanes.

Fundado em 1948 e de matriz Bantu/Angola, o Terreiro São Jorge Filho da Gomeia é o organizador da caminhada, que tem como objetivo principal denunciar as diversas formas de racismo, em especial o racismo religioso, ainda vivenciado de maneira profunda pelos praticantes das religiões de matriz africana.

A caminhada é um momento de união entre casas e terreiros de Lauro de Freitas e Região Metropolitana de Salvador. A proposta é ocupar o espaço público com uma mensagem de respeito à diversidade religiosa e valorização das práticas ancestrais. Segundo os organizadores, a mobilização reafirma o papel cultural e espiritual dos povos de terreiro, ao mesmo tempo em que defende a preservação dos territórios tradicionais e do meio ambiente.

A chegada ao Terminal Turístico Mãe Mirinha de Portão está prevista para as 13h. O local é um importante ponto simbólico da luta pela revitalização do Rio Joanes, corpo hídrico essencial da região.

Com cânticos, trajes tradicionais e rituais sagrados, o evento é também uma afirmação da identidade e resistência das religiões de matriz africana. A organização recomenda que as pessoas vão de branco.

Serviço:

Data: 31 de agosto de 2025

Concentração: 8h

Saída: Terreiro São Jorge Filho da Gomeia – Portão, Lauro de Freitas (BA)

Chegada: Terminal Turístico Mãe Mirinha de Portão

Tema de 2025: Combate ao racismo estrutural e religioso