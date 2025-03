AGRESSÃO

Integrantes de torcida organizada do Vitória se envolvem em confusão na Rótula do Abacaxi

Caso aconteceu na manhã deste domingo (23)

Integrantes de uma torcida organizada do Vitória se envolveu em uma confusão na manhã deste domingo (23), horas antes do clássico contra o Bahia pela final do Campeonato Baiano. Imagens que circulam nas redes sociais flagraram o momento em que os torcedores atiram pedras em veículos na região da Rótula do Abacaxi. >