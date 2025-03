JUSTIÇA

Quem é a mulher que casou na prisão com Gabriel Monteiro, ex-vereador acusado de estupro?

Ana Carolina é graduada em gestão financeira e MBA em perícia contábil

Wladmir Pinheiro

Publicado em 23 de março de 2025 às 13:54

Gabriel casou enquanto cumpria pena Crédito: Reprodução

Quem é a mulher que escolheu oficializar o casamento com Gabriel Monteiro enquanto ele cumpria pena na prisão? Ana Carolina dos Santos Chagas, de 23 anos, perita contábil, tem chamado atenção por seu apoio público ao ex-vereador, logo após ele deixar o Presídio Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8), onde estava detido há mais de dois anos. >

Ana Carolina é graduada em gestão financeira e MBA em perícia contábil. Na sexta-feira (22) ela compartilhou uma foto ao lado de Monteiro em seu perfil no Instagram. O casal se conhece desde 2017, mas começou a namorar apenas no ano seguinte, contou a mulher ao Portal Léo Dias. Em maio de 2023, Ana Carolina e Monteiro oficializaram o casamento dentro da unidade prisional, com a presença de um oficial do cartório para a assinatura dos documentos.>

Na época, ela publicou uma mensagem emocionada no Instagram, escrevendo: "Nenhuma outra foto nos definiria tanto quanto essa, o seu carinho imensurável e a minha extrema felicidade por tê-lo. A vida sem você é apenas existência, e por isso, nessa data, escolhi viver para sempre ao seu lado".>

O ex-vereador Gabriel Monteiro foi solto na noite desta sexta-feira (21) por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O ex-parlamentar e ex-policial militar foi cassado pela Câmara dos Vereadores do Rio, em agosto de 2022. A sessão foi realizada no dia 18 e durou seis horas e meia. Monteiro foi cassado por 48 votos favoráveis à cassação e dois votos contrários. Monteiro que também era policial militar foi expulso da corporação.>

Ele deixou o presídio de Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó e terá de cumprir medidas cautelares como usar tornozeleira eletrônica e não deixar o Rio de Janeiro.>

O parlamentar foi julgado por quebra de decoro parlamentar por encenação com uma menor de idade em um shopping center, agressão a um morador de rua convidado para a encenação de um roubo na Lapa, área boêmia do Rio e relação sexual gravada em vídeo com uma menor de idade, que depois teve as imagens vazadas na internet. A estudante morava no mesmo condomínio que o vereador na Barra da Tijuca.>