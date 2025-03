FAMOSOS

Integrante da família Gil é apontado como pivô da separação entre José Loreto e ex-BBB Alane

Ex-sister foi vista em clima de romance com novo affair no Beach Park, em Fortaleza

Larissa Almeida

Publicado em 23 de março de 2025 às 16:34

A ex-BBB Alane Dias, de 25 anos, que estava vivendo um romance com o ator José Loreto, deu sinais de já ter virado a página. Em um evento realizado no Beach Park, em Fortaleza, na última quinta-feira (20), ela foi vista trocando carinhos com um integrante da família Gil. >

Segundo o portal Léo Dias, o novo affair de Alane é Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil. Eles foram flagrados trocando carícias discretas durante o evento, além de aproveitarem juntos o local. >

A ex-BBB, que inicialmente tinha planos de retornar para casa, decidiu prolongar a estadia no local, afirmando em seus stories que estava muito feliz com o momento e com o lugar. >

A postagem nos stories levou internautas a especularem que Francisco Gil teria sido o motivo do término de Alane com José Loreto. O fim do envolvimento entre os dois já era especulado desde o início de março, quando o ator de 40 anos foi visto aos beijos com uma bancária baiana durante ensaio da Timbalada no Candeal Guetho Square. >

O envolvimento entre a ex-BBB e José Loreto durou poucos dias. Em janeiro, eles foram vistos em um passeio em um shopping do Rio de Janeiro e, dias depois, ela foi vista na garupa da scooter do ator. À época, ela alegou que os dois eram apenas amigos. >

Alane encerrou um breve namoro com Lucas Silva, irmão do cantor Silva, no fim do ano passado. Francisco Gil, com quem a sister está se envolvendo atualmente, por sua vez, tem uma história de separação de Laura Fernandez desde 2020. >