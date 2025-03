FAMOSOS

Baiana flagrada aos beijos com José Loreto é bancária e leva vida discreta; saiba

Cantor ficou com baiana no ensaio da Timbalada, no Candyall Guetho Square, durante a prévia do Carnaval de Salvador

Fernanda Varela

Publicado em 4 de março de 2025 às 13:10

Todos queriam saber quem era a 'morena misteriosa' flagrada aos beijos com o ator José Loreto, no ensaio da Timbalada, no Candyall Guetho Square, durante a prévia do Carnaval de Salvador.>

No vídeo que circulou nas redes sociais, o ator aparece aos beijos com uma mulher no meio da plateia. Os dois se beijaram enquanto Ivete Sangalo se apresentava ao lado de Denny e Buja, e Lore Improta dançava no palco.>

A baiana por quem Loreto se rendeu é a bancária Jessyana Cintra. Solteríssima, Jéssyana compartilhou nas redes sociais curtindo o Carnaval de Salvador. Os dois se seguem no Instagram.>

Segundo fontes ouvidas pelo CORREIO, Jessyana é baiana, mas mora em São Paulo. Ela é amiga de vários famosos, entre elas a atriz baiana Raissa Xavier, que fez as séries 'Justiça' e 'Bom dia, Verônica', e é namorada do ator Gabriel Godoy.>

