CELEBRIDADES

Ex-BBB Alane Dias se pronuncia sobre romance com José Loreto

Após flagras no Rio, declaração da ex-sister não convence fãs e rumores continuam

H Heider Sacramento

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 10:22

Alane Dias e José Loreto Crédito: Reprodução

Alane Dias, ex-participante do BBB 24, resolveu falar sobre os rumores de um suposto envolvimento com José Loreto. A ex-sister, de 25 anos, foi vista no último domingo (26) na garupa da scooter do ator, de 40 anos, além de ter sido flagrada dias antes em um passeio com ele em um shopping do Rio de Janeiro. >

Questionada durante um ensaio da Grande Rio, escola em que fará sua estreia no Carnaval 2025, Alane negou qualquer romance. “Vocês nunca tiveram amigo, não? Nunca saíram com os amigos de vocês? É apenas uma amizade, só isso”, disse em entrevista ao portal Leo Dias.>

A declaração, no entanto, não acalmou as especulações. Muitos fãs ainda comentam sobre a proximidade entre os dois, especialmente considerando que Loreto está solteiro desde o término com Rafa Kalimann, em 2023. >