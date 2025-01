YESHUA OU IEMANJÁ?

Claudia Leitte quebra silêncio sobre polêmica com Ivete Sangalo: “Está tudo certo como está”

Cantora fala sobre sua saúde mental e escolha consciente de se afastar de polêmicas nas redes sociais

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, Claudia afirmou: “Nunca falei da vida de ninguém esses anos todos. Não quero falar nada da vida de ninguém, não. Está tudo certo como está. Todo mundo fazendo música, produzindo e trabalhando. Não quero falar de ninguém”.>

A cantora, que completou mais de 20 anos de carreira, revelou que a maturidade a fez focar no que realmente importa para ela, evitando cair em discussões negativas na internet. “Tenho uma saúde mental massa, graças a Deus. E, vale ressaltar que, isso, nos tempos de hoje, com tanta informação e velocidade de consumo dessas informações, é muito importante”, afirmou, destacando o papel do apoio psicológico e da sua família nesse processo.>