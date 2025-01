CRÍTICA

Daniela Mercury comenta sobre polêmica de intolerância religiosa envolvendo Claudia Leitte: 'Arte não é religião'

Declaração foi feita ao portal PSNotícias

O episódio envolvendo Claudia Leitte a troca do nome da orixá Iemanjá para Yeshua continua repercutindo. Desta vez, foi Daniela Mercury quem se posicionou. A cantora mandou um recado para Leitte e foi direta: "Arte não é religião, arte é arte. Quando a gente vai cantar, estamos cantando a cultura da nossa cidade."

"Eu não gosto de polêmicas ou de linchamentos públicos, nem de colocar ninguém nesse tribunal da internet, que discute as coisas com muita superficialidade", acrescentou a cantora em entrevista ao portal PSNotícias.

Denúncia de intolerância religiosa

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) abriu um inquérito após o episódio envolvendo a retirada do nome de Yemanjá da música 'Caranguejo' para investigar e discutir medidas de proteção às religiões de matriz africana, debatendo sobre o combate ao racismo religioso. A primeira audiência pública acontecerá dia 27 de janeiro, às 14h, contando com mais de 10 representantes de secretarias e entidades baianas.

Antes do seu show no Festival Virada Salvador, Claudia comentou pela primeira vez sobre o caso ao CORREIO. "Esse assunto [racismo] é muito sério e deve ser discutido com profundidade, não de forma superficial", afirmou.