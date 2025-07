SOCORRO

Vítima de acidente grave é resgatada de helicóptero na avenida Paralela

Resgate ocorreu próximo ao Hospital Sarah

Motoristas que trafegavam pela avenida Paralela na tarde desta quarta-feira (2) foram surpreendidos com um resgate feito por helicóptero. A pessoa socorrida foi um motociclista que se envolveu em um acidente grave e precisou ser atendido com urgência. Imagens registraram o momento em que a aeronave se aproxima dos carros. >

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente foi provocado pela colisão entre uma moto e um carro. O único ferido foi o motociclista, que foi levado para uma unidade de saúde de helicóptero. A batida aconteceu próximo ao Hospital Sarah. >

O acidente causou congestionamento no fluxo de veículos em uma das vias mais movimentadas da cidade. Os motoristas precisaram desviar da vítima, que ficou caída no solo, e da motocicleta. Por volta das 16 horas o trecho já havia sido liberado. A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda mais informações sobre o resgate. >