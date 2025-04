CHAMAS

Susto: carro pega fogo na Avenida Paralela

Motorista levava filha para aula

Um veículo pegou fogo na manhã desta quarta-feira (23), no bairro da Narandiba, em Salvador. Embora o carro tenha ficado destruído, ninguém ficou ferido, segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). >

O fogo começou no veículo quando este passava na rotatória do Juliano, na saída do bairro. Apesar disso, a motorista só notou as chamas no início da Avenida Paralela. Ainda não há informações sobre o que causou as chamas. >