Estudantes baianos criam plataforma que ajuda jovens a escolher  profissão

Projeto de alunos da Fundação José Carvalho participa do do Desafio Liga Jovem, do Sebrae

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 19:45

Estudantes da Fundação José Carvalho
Estudantes da Fundação José Carvalho Crédito: Divulgação

Estudantes baianos criam plataforma que une tecnologia, educação e criatividade para tornar orientação profissional mais interativa e prática. O projeto, batizado de Interverso participa da 3º edição do Desafio Liga Jovem, promovido pelo Sebrae.

A plataforma, feita no Metaverso, oferece uma experiência imersiva, permitindo que jovens explorem diferentes profissões antes de definirem seu caminho profissional. Os estudantes são da Fundação José Carvalho e esse é um dos 43 projetos da fundação inscritos no desafio.

Professor de História e Iniciação Científica da fundação, Delmaci Ribeiro, orienta os alunos nesse desafio, que faz parte de um trabalho mais amplo voltado para incentivar os estudantes a desenvolver soluções tecnológicas para problemas reais de suas comunidades. “No componente de Iniciação Científica, os alunos identificam problemas, desenvolvem projetos e apresentam soluções usando aplicativos, sites e jogos. Os melhores trabalhos avançam para a segunda fase”, explica.

O objetivo do projeto é ajudar adolescentes a identificar suas afinidades por meio de simulações de atividades e rotinas profissionais no ambiente virtual.

Essa não é a primeira competição de inovação dos estudantes da Fundação José Carvalho. No ano passado, uma equipe orientada por Delmaci conquistou o primeiro lugar no concurso Ideias Inovadoras com o projeto Museu Virtual de Literatura e História (MUVILIH)e foi premiada com uma viagem ao Japão.

Também em 2024, estudantes do Colégio Técnico Mário Barbon, mantido pela fundação em Pojuca, conquistaram o primeiro lugar nacional na categoria Ensino Médio Regular do Desafio Jovem Empreendedor do Sebrae, que reuniu 4,5 mil participantes.

A equipe “Três é Demais”, composta por Cailane Queiroz, Giulia Brito e Ana Flávia Souza, geriu uma produtora audiovisual e produziu um curta-metragem. Eles se destacaram nas áreas de marketing, gestão e finanças, alcançando o topo do ranking estadual antes da etapa final nacional.

