Bruno Reis aproveita dia no Porto da Barra após semana de chuvas intensas

Chefe do executivo municipal exaltou a beleza da praia

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 15:51

Bruno Reis aproveita dia no Porto da Barra após semana de chuvas intensas Crédito: Reprodução

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, foi uma das pessoas que aproveitaram o dia para tomar um banho de mar no Porto da Barra, após uma semana marcada por chuvas intensas e ventos fortes na cidade. Em publicação compartilhada através das redes sociais neste domingo (26), o chefe do executivo municipal exaltou a beleza do lugar.

“Domingo, depois de uma corridinha, nada melhor que dar aquele mergulho no Porto da Barra, uma das melhores praias do mundo”, declarou ele.

Após uma semana marcada por chuvas intensas em diversas regiões da Bahia, o tempo começou a mudar. De acordo com a meteorologista Mary Diniz, da Coordenação de Estudos de Clima e Projetos Especiais, a frente fria que trouxe o mau tempo já começa a se afastar em direção ao oceano. Com isso, a tendência para os próximos dias, incluindo o feriado antecipado do Dia do Servidor Público, na segunda-feira (27), é de menos chuva e mais sol em boa parte do estado.

Segundo Diniz, as chuvas que ainda devem ocorrer nos próximos dias serão mais fracas e passageiras, causadas principalmente pela umidade marítima que avança sobre o litoral, incluindo Salvador e a Região Metropolitana.

Na segunda-feira (27), feriado antecipado do Dia do Servidor Público, o tempo deve seguir firme e ensolarado em todo o estado. No início da manhã, há possibilidade de chuvas rápidas em pontos da faixa litorânea, mas o sol deve predominar ao longo do dia. No interior, o tempo permanece seco e quente, com baixos índices de umidade relativa do ar.

