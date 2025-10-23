SALVADOR

Chuvas derrubam árvores na Federação e na Graça e deixam moradores sem luz

Ocorrências também foram registradas nos bairros de Castelo Branco, Cabula, Ondina e São Cristóvão

Millena Marques

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 08:25

Crédito: Moysés Suzart e Gilberto Barbosa

As fortes chuvas que atingem Salvador desde a última segunda-feira (20) continuam causando estragos. Entre quarta (22) e quinta-feira (23), duas árvores caíram nos bairros da Barra e da Federação, deixando os moradores sem luz.

Em nota, a Neoenergia Coelba informou que, até 6h desta quinta, a distribuidora registrou ocorrências de queda de árvores de grande porte sobre a rede elétrica em localidades como Castelo Branco, Cabula, Ondina, São Cristóvão e Barra.

A ventania também lançou objetos sobre os cabos elétricos, como no caso do bairro de Alto de Coutos, onde uma placa metálica ficou presa na fiação. “As equipes da distribuidora seguem atuando em trechos dos bairros da Barra, Graça, Itapoan e São Marcos para garantir o restabelecimento da energia nessas áreas”, diz trecho da nota.

Sobre o caso da Barra, a Coelba informou que esteve no local durante a madrugada e normalizou 97% dos clientes inicialmente afetados. Já na Federação, a distribuidora o serviço foi normalizado para 95% dos moradores. Agora, a distribuidora aguarda o apoio da Secretaria de Manutenção (Seman) na execução da poda para concluir a recomposição dos cabos danificados.

Treze sirenes de deslizamento

Em alerta máximo por conta das chuvas, Salvador teve 13 das 14 sirenes de risco de deslizamento espalhadas pela capital acionadas na quarta-feira (22). O acionamento representa o perigo eminente para residências em área de encosta.

Ao soar das sirenes, é recomendado que moradores saiam das casas e busquem abrigo em lugares seguros. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o volume de chuvas registrado na cidade já é quase o dobro da média esperada do mês.

O volume de água previsto era de 91 milímetros, mas, em alguns pontos, o acumulado já ultrapassa os 150 mm. Exemplo disso são os bairros de Boca da Mata (177,2 mm), Nova Brasília (157,2 mm) e Mangabeira (154 mm), no bairro de Cajazeiras.