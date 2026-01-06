Acesse sua conta
Salvador tem mais de 30 apostas vencedoras na quina da Mega da Virada

Maior prêmio na capital foi de R$ 59 mil

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 05:30

Mega da Virada
Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

Salvador foi a cidade baiana com o maior número de apostas vencedoras na quina da Mega da Virada. Ao todo, a capital registrou mais de 30 bilhetes premiados entre os 89 jogos feitos na Bahia que acertaram cinco dezenas no sorteio realizado no último dia 1º.

Os prêmios recebidos na capital variam entre R$ 11 mil e R$ 59,6 mil, de acordo com o tipo de aposta e a quantidade de dezenas marcadas. A maioria dos bilhetes premiados em Salvador é do tipo simples, com valor padrão de R$ 11.931,42.

O maior prêmio registrado na capital saiu para um bolão com 30 cotas, que faturou R$ 59.657,10. Além disso, Salvador também teve apostas simples com valores mais altos, chegando a R$ 35.794,26, em jogos com oito dezenas.

No total, 89 apostas feitas na Bahia acertaram a quina da Mega da Virada. O maior prêmio do estado foi registrado em Boninal, na Chapada Diamantina, onde um bolão com 100 cotas levou R$ 95.451,00.

Quais apostas mais ganharam dinheiro na Mega da Virada na Bahia?

Boninal | Bolão | 100 cotas | R$ 95.451,00 por Reprodução
Eunápolis | Bolão | 24 cotas | R$ 71.588,40 por Joédson Alves/Agência Brasil
Salvador | Bolão | 30 cotas | R$ 59.657,10 por Reprodução
Feira de Santana | Bolão | 37 cotas | R$ 59.656,95 por Agência Brasil
Camamu | Bolão | 10 cotas | R$ 47.725,60 por Agência Brasil
Camaçari | Bolão | 95 cotas | R$ 47.725,15 por Agência Brasil/Antônio Cruz
1 de 6
Boninal | Bolão | 100 cotas | R$ 95.451,00 por Reprodução

O sorteio da Mega da Virada foi o de número 2955 e teve as seguintes dezenas: 59, 21, 32, 13, 33 e 09. Seis apostas acertaram as seis dezenas e vão dividir o prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão, com cerca de R$ 181 milhões para cada vencedor.

