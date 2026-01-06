SORTE GRANDE

Salvador tem mais de 30 apostas vencedoras na quina da Mega da Virada

Maior prêmio na capital foi de R$ 59 mil

Esther Morais

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 05:30

Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

Salvador foi a cidade baiana com o maior número de apostas vencedoras na quina da Mega da Virada. Ao todo, a capital registrou mais de 30 bilhetes premiados entre os 89 jogos feitos na Bahia que acertaram cinco dezenas no sorteio realizado no último dia 1º.

Os prêmios recebidos na capital variam entre R$ 11 mil e R$ 59,6 mil, de acordo com o tipo de aposta e a quantidade de dezenas marcadas. A maioria dos bilhetes premiados em Salvador é do tipo simples, com valor padrão de R$ 11.931,42.

O maior prêmio registrado na capital saiu para um bolão com 30 cotas, que faturou R$ 59.657,10. Além disso, Salvador também teve apostas simples com valores mais altos, chegando a R$ 35.794,26, em jogos com oito dezenas.

No total, 89 apostas feitas na Bahia acertaram a quina da Mega da Virada. O maior prêmio do estado foi registrado em Boninal, na Chapada Diamantina, onde um bolão com 100 cotas levou R$ 95.451,00.

