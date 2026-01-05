Acesse sua conta
Jornalista Carla Araújo retorna à rádio no comando do Expresso do Dia

Apresentadora passa a ancorar o Expresso do Dia, jornal matinal da Cardeal FM, emissora da Rede Excelsior de Comunicação

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 22:30

Carla Araújo
Carla Araújo Crédito: Acervo Pessoal

A jornalista Carla Araujo retorna à Bahia após quatro anos em São Paulo para assumir um novo projeto no rádio. Ela passa a ancorar o Expresso do Dia, jornal matinal da Cardeal FM, emissora da Rede Excelsior de Comunicação, com foco em jornalismo factual e notícias do dia.

O convite marca o retorno da jornalista a Salvador e ao formato de hard news. O Expresso do Dia será apresentado ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 9h, na frequência 106.1 FM, com transmissão simultânea pelo YouTube da Cardeal FM.

Carla dividirá a apresentação com o jornalista Matheus Pastori.

“É uma grande responsabilidade. A Cardeal FM é uma emissora relativamente nova, mas tem o selo do público, da credibilidade e da tradição da Excelsior – segunda rádio baiana com mais tempo no ar e a primeira rede católica do Brasil. Faz menos de um mês que voltei à minha terra e recebo esse presente. Estou muito feliz!”, disse a apresentadora.

Com mais de duas décadas de atuação na televisão baiana, Carla Araujo foi diretora de jornalismo e âncora da TV Aratu, onde apresentou o Aratu Notícias.

Nos últimos anos, atuou na área de comunicação corporativa, com passagens pelo Governo de São Paulo, InPress Porter Novelli, FSB Holding e pela Secretaria Especial de Comunicação (Secom) da Prefeitura de São Paulo. Ela deixou o cargo em outubro de 2025 para retornar definitivamente a Salvador.

