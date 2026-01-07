Acesse sua conta
Xanddy, Timbalada, Tony Salles e mais: confira as atrações do Micareta de Lauro de Freitas

Prévia carnavalesca acontecerá entre 16 e 18 de janeiro

  Millena Marques

  Millena Marques

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 09:01

Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia
Xanddy Harmonia na Melhor Segunda-Feira do Mundo

A Prefeitura de Lauro de Freitas, na Grande Salvador, divulgou oficialmente as atrações do Mica Lauro, prévia carnavalesca que acontecerá entre 16 e 18 de janeiro. A micareta chega para integrar o circuito das grandes festas populares da Bahia e abrir o calendário da folia no município. 

Atrações do Mica Lauro

Xanddy Harmonia
Parangolé
Tony Salles
Thiago Aquino
Escandurras
Timbalada
Pagodart
Oh Polêmico
Theuzinho
Alinne Rosa
Papazoni
Cheiro de Amor
Xanddy Harmonia

O percurso terá aproximadamente 1,5 quilômetro, na Rua Maria Isabel dos Santos, localizada na região conhecida como Avenida Beira Rio, no Centro da cidade. Durante o evento, o trajeto funcionará em sentido contrário ao fluxo normal da via, garantindo mais segurança e organização para o público.

A Mica Lauro terá horários diferentes: na sexta-feira (16), a festa começa a partir das 18h, enquanto no sábado e domingo (17 e 18), a programação terá início às 16h.

Com três dias de programação, a Mica Lauro, evento promovido por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Juventude e Esporte (SECULJE), promete movimentar a economia local, fortalecer o turismo e valorizar a cultura popular, consolidando Lauro de Freitas como um destino de grandes eventos e celebrações marcadas pela alegria, hospitalidade e convivência pacífica.

Xanddy Harmonia Tony Salles Timbalada

