FOLIA

Xanddy, Timbalada, Tony Salles e mais: confira as atrações do Micareta de Lauro de Freitas

Prévia carnavalesca acontecerá entre 16 e 18 de janeiro

Millena Marques

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 09:01

Xanddy Harmonia na Melhor Segunda-Feira do Mundo Crédito: Sora Maia

A Prefeitura de Lauro de Freitas, na Grande Salvador, divulgou oficialmente as atrações do Mica Lauro, prévia carnavalesca que acontecerá entre 16 e 18 de janeiro. A micareta chega para integrar o circuito das grandes festas populares da Bahia e abrir o calendário da folia no município.

O percurso terá aproximadamente 1,5 quilômetro, na Rua Maria Isabel dos Santos, localizada na região conhecida como Avenida Beira Rio, no Centro da cidade. Durante o evento, o trajeto funcionará em sentido contrário ao fluxo normal da via, garantindo mais segurança e organização para o público.

A Mica Lauro terá horários diferentes: na sexta-feira (16), a festa começa a partir das 18h, enquanto no sábado e domingo (17 e 18), a programação terá início às 16h.