Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Só os queridinhos: confira 12 lugares que bombam em Salvador durante o verão

Bares, botecos e redutos culturais 'fervem' durante a alta estação na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 06:30

R'Canto do Pascoal
R'Canto do Pascoal Crédito: Marina Silva/CORREIO

Quando o verão chega a Salvador, a cidade muda de ritmo, estica o dia, encurta a noite e transforma bares, botecos e redutos culturais em verdadeiros pontos de encontro onde tudo acontece ao mesmo tempo. Entre um mergulho no mar e outro, uma cerveja gelada, música ao vivo, conversa fiada e encontros inesperados dão o tom da estação mais intensa do ano. Dos becos do Centro Histórico às calçadas da orla, há lugares que viram extensão da rua, da praia e da própria identidade soteropolitana, reunindo públicos diversos, tradição e irreverência. Nesta reportagem, o CORREIO apresenta 12 endereços que bombam durante o verão em Salvador — de clássicos como o Clube do Samba, no Pelourinho, a pontos queridinhos como o Café e Cana, no Santo Antônio Além do Carmo — espaços que ajudam a explicar por que a capital baiana vive sua melhor versão quando o sol resolve não ir embora.

Lugares que bombam em Salvador no verão

No Pelourinho, o Cravinho é um bar icônico de Salvador, famoso pela cachaça artesanal, pelo clima acolhedor e por preservar a tradição boêmia em meio à história e à cultura do Centro Histórico. Horário de funcionamento: segunda à sábado 11h às 22h. Domingo e feriados: 11h às 19h. por Maysa Polcri/CORREIO
Localizado em frente a Cruz do Pascoal, o Café e Cana é famoso por drinks especiais e inusitados, cerveja gelada e comidas saborosas. Funcionamento: Domingo, segunda, quarta e quinta – 12h às 22h. Sexta-feira e sábado – 12h às 23h. Horário de funcionamento da cozinha. Casa fecha 1h. por Marina Silva/CORREIO
No Rio Vermelho, o Boteco do França é um clássico da boemia de Salvador, conhecido pelo ambiente descontraído, cerveja sempre gelada, petiscos generosos e pratos que fazem parte da memória afetiva da cidade. Funciona todos os dias, a partir das 12h. por Divulgação
No Pelourinho, o Clube do Samba é um espaço dedicado à valorização do samba e da cultura popular. O funcionamento varia conforme a programação, com atividades mais frequentes de terça a domingo, geralmente a partir do fim da tarde, seguindo pela noite, especialmente às sextas, sábados e domingos. Entrada por Carolina Cerqueira/CORREIO
Na Barra, o Bar das Putas é um ponto irreverente e tradicional da boemia local, conhecido pelo clima descontraído, mesas na calçada, cerveja gelada e encontros animados que atravessam o dia e a noite, com vista para o movimento do bairro. por Paula Fróes/CORREIO
Sob o comando da produtora e empresária Gabi da Oxe, o Bombar funciona de quarta a domingo, das 16h às 3h30, no Rio Vermelho. O primeiro andar é dedicado ao bar, comidas, sinuca e drinks, enquanto o segundo será palco de apresentações musicais e atividades culturais — com destaque para as aulas de dança (como forró e zuki) às quartas-feiras. por divulgação
Na Saúde, o Bar do Léo é um reduto tradicional e sem firulas, conhecido pela cerveja sempre gelada, chopp de vinho, conversa solta na calçada e pelo encontro de moradores, trabalhadores e boêmios que mantêm viva a alma popular do bairro. por Divulgação
No coração do Rio Vermelho, o Jubiabar tem samba em todos os sábado. Funciona de segunda e quinta, das18:30h à1h, sextas e sábados, das 18:30h às 2h, e aos domingos 12h às 22h. Entrada: R$ 30. por Reprodução/Instagram
O Água de Pote Bar, em Itapuã, é um refúgio boêmio de Salvador onde a simplicidade, a música e a cerveja gelada se encontram à beira-mar, celebrando o clima leve e autêntico do bairro. por Reprodução/Instagram
No Rio Vermelho, a Só Shape se destaca como um ponto underground, com música, sinuca e breja gelada. Aberta e gratuita todos os dias. por Reprodução/Instagram
Localizado na Cruz do Pascoal, o R'Canto do Pascoal já foi Campeão do Panela de Bairro, projeto da TV Bahia que explora a culinária local. É conhecido pela cerveja gelada e os petiscos deliciosos. Funcionamento: Todos os dias - 11h30 à 23h. por Marina Silva/CORREIO
Localizado na rua Direita de Santo Antônio, no Santo Antônio Além do Carmo, o ‘Isso é um Bar’ é unanimidade entre os frequentadores do bairro. Com cervejas que variam entre R$ 13,50 e R$ 19,90, o estabelecimento é famoso por uma vista de tirar o fôlego. Funcionamento: Quarta a sexta - 16h às 23h. Sábado – 12h às 23h. Dom – 12h às 21h. por Marina Silva/CORREIO
1 de 12
No Pelourinho, o Cravinho é um bar icônico de Salvador, famoso pela cachaça artesanal, pelo clima acolhedor e por preservar a tradição boêmia em meio à história e à cultura do Centro Histórico. Horário de funcionamento: segunda à sábado 11h às 22h. Domingo e feriados: 11h às 19h. por Maysa Polcri/CORREIO

Leia mais

Imagem - Conheça o bar em Salvador com cerveja 600 mL por R$ 5

Conheça o bar em Salvador com cerveja 600 mL por R$ 5

Imagem - Palco da boemia de Salvador: conheça 7 bares que bombam no Santo Antônio Além do Carmo

Palco da boemia de Salvador: conheça 7 bares que bombam no Santo Antônio Além do Carmo

Tags:

Bahia Salvador Pelourinho Bombar rv

Mais recentes

Imagem - EUA x Venezuela: saiba como o conflito pode impactar a vida e o bolso dos baianos

EUA x Venezuela: saiba como o conflito pode impactar a vida e o bolso dos baianos
Imagem - É proibido cobrar R$ 100 por kits de praia? Veja o que diz especialista

É proibido cobrar R$ 100 por kits de praia? Veja o que diz especialista
Imagem - Feminicídios com arma de fogo crescem 83% em Salvador e RMS em 2025

Feminicídios com arma de fogo crescem 83% em Salvador e RMS em 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Veja fotos do passaporte de Eliza Samudio encontrado em apartamento em Portugal
01

Veja fotos do passaporte de Eliza Samudio encontrado em apartamento em Portugal

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
02

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
03

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

Imagem - Após Mega da Virada, próximo sorteio da Mega-Sena tem prêmio milionário
04

Após Mega da Virada, próximo sorteio da Mega-Sena tem prêmio milionário