LAZER

Só os queridinhos: confira 12 lugares que bombam em Salvador durante o verão

Bares, botecos e redutos culturais 'fervem' durante a alta estação na capital baiana

Millena Marques

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 06:30

R'Canto do Pascoal Crédito: Marina Silva/CORREIO

Quando o verão chega a Salvador, a cidade muda de ritmo, estica o dia, encurta a noite e transforma bares, botecos e redutos culturais em verdadeiros pontos de encontro onde tudo acontece ao mesmo tempo. Entre um mergulho no mar e outro, uma cerveja gelada, música ao vivo, conversa fiada e encontros inesperados dão o tom da estação mais intensa do ano. Dos becos do Centro Histórico às calçadas da orla, há lugares que viram extensão da rua, da praia e da própria identidade soteropolitana, reunindo públicos diversos, tradição e irreverência. Nesta reportagem, o CORREIO apresenta 12 endereços que bombam durante o verão em Salvador — de clássicos como o Clube do Samba, no Pelourinho, a pontos queridinhos como o Café e Cana, no Santo Antônio Além do Carmo — espaços que ajudam a explicar por que a capital baiana vive sua melhor versão quando o sol resolve não ir embora.