De graça! Festival terá shows de Tomate, Banda Eva e Thiago Aquino em Salvador

Millena Marques
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 08:47
Começa no próximo final de semana a quarta edição do Festival do Parque, realizada no Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, em Salvador. O evento gratuito será realizado em três finais de semana de janeiro — nos dias 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 — com programação aos sábados e domingos, a partir das 9 horas até o final do dia.
Os shows acontecem entre o gramado e a Concha Acústica, ambos sujeitos à lotação. No dia 10, a abertura terá shows da cantora Thati, às 10 horas, no gramado, e apresentações do Mundo Bita e de Tio Paulinho pela tarde. No domingo, dia 11, o festival recebe a Banda Eva e Jau se apresentando na concha, enquanto o grupo Di Dengo leva sua música para o gramado.
No segundo fim de semana, a programação segue diversa. No sábado, dia 17, o cantor Uel e as cantoras Jeanne Lima e Klessinha sobem ao palco. Já no domingo, dia 18, quem se apresenta é Thiago Aquino, além do Bailinho de Quinta, enquanto Ruan Santana faz show no gramado.
Encerrando a edição 2026, o último fim de semana começa no dia 24 com o show de Filipe Escandurras. No domingo, dia 25, o Festival do Parque se despede em clima de festa, reunindo Tomate e Filhos de Jorge na concha e a banda Mamacita no gramado, reforçando a proposta de reunir diferentes estilos e públicos em um dos principais parques urbanos da capital baiana.
Além dos shows, o Festival do Parque 2026 terá praça de alimentação, feira de artesanato e diversas atividades culturais. “É um evento que já é aguardado pelo público, um dos mais esperados do verão soteropolitano. Cada ano melhoramos ainda mais a estrutura para poder receber e abraçar cada vez mais as pessoas que vão até o Parque da Cidade para curtir e ser feliz”, destaca Márcia Mamede, produtora da iniciativa.