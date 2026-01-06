Acesse sua conta
Saiba tudo sobre a Arena Porto da Lenha, que amplia o acesso ao esporte na Cidade Baixa

Espaço foi inaugurado no Bonfim, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 08:05

Arena Porto da Lenha
Arena Porto da Lenha Crédito: Valter Pontes/Secom PMS

A Prefeitura de Salvador inaugurou, nesta segunda-feira (5), a nova Arena Porto da Lenha, localizada na Avenida Beira Mar, no Bonfim. Com o investimento de R$ 842.887,03, o espaço passou por obras de drenagem, construção de mureta e alambrado, além da implantação de conjuntos de traves e de grama sintética. A arena é a primeira entregue neste ano.

Construído há cerca de 20 anos pelos próprios moradores, a arena é utilizada por crianças e adultos. Durante a cerimônia de entrega, o prefeito Bruno Reis comentou a importância do espaço para o lazer e a prática esportiva. “É um espaço onde pessoas de todas as idades podem jogar bola sem pagar nada. Além de incentivar o esporte, esse equipamento ajuda a movimentar o comércio local, porque quem vem jogar acaba consumindo nos bares e quiosques do entorno”, afirmou o prefeito.

O campo havia sido utilizado provisoriamente como apoio durante as obras de requalificação da orla e dos quiosques do Porto da Lenha, garantindo que os comerciantes não tivessem suas atividades interrompidas. “Esse equipamento (Arena) vai ajudar a aquecer ainda mais a atividade dos quiosques, porque a gente sabe que a galera joga uma bolinha e depois toma uma cervejinha, come um churrasco, aproveita a comida típica aqui da Cidade Baixa”, disse.

Requalificação

No ano passado, a Prefeitura realizou um investimento de quase R$ 10 milhões para requalificar 13.047 metros quadrados do Porto da Lenha, com ações voltadas à acessibilidade, ao lazer, à mobilidade urbana e ao fortalecimento das atividades tradicionais da região. A intervenção incluiu a implantação de faixas elevadas para pedestres, a requalificação dos passeios, a construção de uma ciclovia, além de um anfiteatro e 15 novos quiosques.

Agora, com a requalificação da arena, o espaço recebeu também investimentos em iluminação, garantindo melhores condições de uso no período noturno. Foram instalados 30 projetores de LED, além de quatro luminárias de LED, e implantados cinco postes de fibra com 16 metros de altura, juntamente com obras de infraestrutura elétrica. O investimento nessa etapa foi de R$ 163.523,00.

“Antes era só barro, o que dificultava muito para os jogadores. Agora melhorou bastante. O espaço é usado por pessoas de todas as idades e abriga, inclusive, um projeto social de escolinha de futebol, que oferece aulas para crianças da própria comunidade”, ressaltou o diretor de Esporte da Associação de Moradores do Porto da Lenha, Nilson Lopes.

Tags:

Bahia Salvador Esporte

