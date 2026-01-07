DENTRO DO CONSULTÓRIO

Médico condenado por estupro de paciente é afastado de hospital na Bahia

Vítima tinha 22 anos

Esther Morais

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 09:31

Médico contdenado por estupro de paciente é afastado de hospital na Bahia Crédito: Reprodução

O médico ginecologista Ricardo Pereira, condenado em 2024 por estuprar uma paciente de 22 anos dentro de um hospital em Vila Velha, no Espírito Santo, foi afastado das atividades em um hospital da Bahia, onde trabalhava em regime de plantão, atualmente. A decisão ocorreu após a repercussão da sentença judicial no outro estado. As informações são da TV Santa Cruz.

Conforme a condenação, o médico violentou a jovem durante uma consulta realizada dentro da unidade hospitalar. O crime aconteceu enquanto a paciente estava em situação de vulnerabilidade.

Ricardo Pereira foi condenado a oito anos de prisão em regime fechado, mas responde em liberdade enquanto aguarda o julgamento de recursos. O médico nega as acusações.

Na Bahia, ele trabalhava no Hospital Manoel Novaes, em Itabuna, na área de obstetrícia. Esta é a segunda vez que o profissional é afastado de atividades após a condenação pelo mesmo motivo. O outro afastamento ocorreu em um hospital no Espírito Santo.