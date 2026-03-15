Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Atuação pautada pela ética', diz defesa sobre dentista preso em operação contra revenda de canetas emagrecedoras

Justiça concedeu a liberdade provisória a Gustavo Garrido Gesteira, após audiência realizada na sexta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de março de 2026 às 12:15

Dentista alvo de operação em Salvador
Dentista alvo de operação em Salvador Crédito: Reprodução

O dentista Gustavo Garrido Gesteira, preso durante uma operação contra revenda de canetas emagrecedoras, se manifestou pela primeira vez, através da sua assessoria de imprensa. Em nota enviada ao CORREIO, a defesa afirma que o profissional possui atuação pautada pela ética e que não tem vínculo com os demais investigados. 

O dentista foi preso no apartamento onde vive com a esposa, na Ladeira da Barra, na última quarta-feira (11). No local, a polícia afirma ter apreendido medicamentos e substâncias proibidas.

Ainda conforme as investigações, Gustavo seria líder de uma rede que importava ou obtinha o princípio ativo utilizado em medicamentos destinados ao tratamento de diabetes, popularmente associados à perda de peso, e realizava a venda fracionada das doses para fins estéticos. A Justiça concedeu liberdade provisória ao dentista na última sexta (13). 

Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador

Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
1 de 5
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução

Em nota, a assessoria de imprensa ressalta o histórico profissional do dentista. "O Dr. Gustavo Garrido possui uma trajetória acadêmica sólida, com título de Mestre em Odontologia, e é reconhecido por seus pares como um profissional de conduta inquestionável. Ele é tecnicamente primário, possui residência fixa e vínculos familiares estabelecidos. Sua atuação sempre foi pautada pela ética e pela transparência, valores que continuarão a nortear sua postura durante todo o esclarecimento dos fatos", diz. 

Ele é um dos sócios da clínica Medicina Oral, localizada no bairro Cidade Jardim, e teria ligação com uma farmácia sediada em São Paulo, segundo a polícia. A Justiça ainda determinou o fechamento, enquanto durar as investigações, de uma farmácia em Ondina, em Salvador, que seria de responsabilidade do dentista. 

A assessoria do dentista afirma que ele não possui vínculo com os demais investigados. Além dele, outras 12 pessoas foram presas durante a operação. "O Dr. Gustavo reafirma que não possui qualquer vínculo com os demais investigados citados na operação. Com serenidade e total confiança na Justiça, ele se manifestará no tempo oportuno sobre os detalhes técnicos do caso, colaborando integralmente para que a verdade seja restabelecida e sua inocência plenamente comprovada", acrescenta. 

Leia mais

Imagem - Justiça apontou fragilidade em provas para soltar dentista preso por venda de 'canetas emagrecedoras'

Justiça apontou fragilidade em provas para soltar dentista preso por venda de 'canetas emagrecedoras'

Imagem - Dentista preso em operação contra revenda de canetas emagrecedoras é solto pela Justiça

Dentista preso em operação contra revenda de canetas emagrecedoras é solto pela Justiça

Imagem - Quem é dentista preso em prédio de luxo durante operação contra revenda de canetas emagrecedoras

Quem é dentista preso em prédio de luxo durante operação contra revenda de canetas emagrecedoras

A defesa ainda criticou a ação da polícia, que prendeu Gustavo em um apartamento de alto padrão na Ladeira da Barra. "É necessário registrar o repúdio ao aparato desproporcional utilizado no cumprimento das ordens judiciais. A mobilização ostensiva de dez policiais para a detenção de um profissional liberal configura um espetáculo midiático desnecessário, que busca a condenação antecipada perante a opinião pública em detrimento do rigor técnico e do respeito ao devido processo legal", diz. 

Investigações 

As investigações da operação Peptídeos indicam que o dentista importava ou obtinha o princípio ativo utilizado em medicamentos destinados ao tratamento de diabetes, popularmente associados à perda de peso, e realizava a venda fracionada das doses, que eram revendidas para fins estéticos.

Além do apartamento do investigado, a operação também teve como alvos clínicas de medicina estética, dois hospitais, farmácias e profissionais da área de saúde. Foram cumpridos 57 mandados de busca e apreensão em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari, na Região Metropolitana, além de Feira de Santana, no interior do estado, e na capital paulista. As diligências também resultaram na interdição de quatro clínicas de estética.

Os investigadores apreenderam medicamentos e substâncias utilizadas originalmente no tratamento de pacientes com diabetes tipo 2, mas que vinham sendo divulgadas irregularmente para fins estéticos e de perda de peso. Entre os produtos encontrados está a substância chamada “Retatrutide”, ainda em fase de testes e proibida no Brasil.

Veja a nota completa enviada pela assessoria 

"NOTA À IMPRENSA

A assessoria de comunicação do Dr. Gustavo Garrido Gesteira vem a público manifestar-se sobre a decisão da 3ª Vara das Garantias de Salvador, que concedeu sua liberdade provisória no âmbito da "Operação Peptídeos":

1. Reconhecimento da tese defensiva pelo Judiciário

A decisão que restabeleceu a liberdade do profissional é um reconhecimento direto da argumentação técnica apresentada em juízo. O Poder Judiciário acolheu o entendimento de que a manutenção da prisão seria juridicamente inadmissível, fundamentando-se na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1003) — ponto este que foi determinante para a soltura imediata do custodiado.

2. Histórico profissional e conduta ilibada

O Dr. Gustavo Garrido possui uma trajetória acadêmica sólida, com título de Mestre em Odontologia, e é reconhecido por seus pares como um profissional de conduta inquestionável. Ele é tecnicamente primário, possui residência fixa e vínculos familiares estabelecidos. Sua atuação sempre foi pautada pela ética e pela transparência, valores que continuarão a nortear sua postura durante todo o esclarecimento dos fatos.

3. Repúdio ao excesso policial e ao midiatismo

É necessário registrar o repúdio ao aparato desproporcional utilizado no cumprimento das ordens judiciais. A mobilização ostensiva de dez policiais para a detenção de um profissional liberal configura um espetáculo midiático desnecessário, que busca a condenação antecipada perante a opinião pública em detrimento do rigor técnico e do respeito ao devido processo legal.

4. Compromisso com a Instrução Processual

O Dr. Gustavo reafirma que não possui qualquer vínculo com os demais investigados citados na operação. Com serenidade e total confiança na Justiça, ele se manifestará no tempo oportuno sobre os detalhes técnicos do caso, colaborando integralmente para que a verdade seja restabelecida e sua inocência plenamente comprovada". 

Mais recentes

Imagem - Obras da Ponte Salvador–Itaparica têm data para começar; saiba mais

Obras da Ponte Salvador–Itaparica têm data para começar; saiba mais
Imagem - Aluno espera cerca de uma hora para ser atendido após sofrer acidente em evento da Ufba

Aluno espera cerca de uma hora para ser atendido após sofrer acidente em evento da Ufba
Imagem - Degustação de vinho e palestra: confira a programação do Mês da Mulher no Almacen Pepe

Degustação de vinho e palestra: confira a programação do Mês da Mulher no Almacen Pepe

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026