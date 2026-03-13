Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dentista preso em operação contra revenda de canetas emagrecedoras é solto pela Justiça

Gustavo Garrido Gesteira foi localizado em um edifício na Ladeira da Barra, onde guardava canetas emagrecedoras e substâncias proibidas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de março de 2026 às 16:33

Dentista alvo de operação em Salvador
Dentista alvo de operação em Salvador Crédito: Reprodução

A Justiça da Bahia concedeu liberdade provisória ao dentista Gustavo Garrido Gesteira, preso nesta semana durante uma operação contra revenda de canetas emagrecedoras realizada em Salvador. O dentista foi detido em um apartamento de alto padrão na Ladeira da Barra, onde foram apreendidos medicamentos e substâncias proibidas. 

Gustavo Garrido passou por audiência de custódia nesta sexta-feira (13), dois dias após ser preso. Ele é investigado pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração e alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. A Polícia Civil havia solicitado a prisão temporária do suspeito. Além dele, outras 12 pessoas foram presas durante a operação

Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador

Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
1 de 5
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução

O juiz Cidval Santos Sousa Filho, que determinou a liberdade provisória do dentista, afirmou, na decisão, que ainda não existe perícia química conclusiva sobre as substâncias apreendidas no apartamento de Gustavo. O magistrado também destacou que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), a pena máxima aplicável ao caso é de até três anos, o que impede a decretação de prisão preventiva. O Ministério Público da Bahia (MP-BA), no entanto, solicitou a prisão preventiva do investigado. 

Como medidas cautelares, a decisão determinou que o dentista compareça a todos os atos do processo, faça comparecimento bimestral em juízo para informar suas atividades, não se ausente da comarca por mais de sete dias sem autorização judicial, mantenha endereço e telefone atualizados, e estabeleceu ainda a suspensão das atividades e o fechamento da Drogaria Ondina enquanto durar o processo, para evitar a continuidade da possível prática investigada

De acordo com os policiais, o dentista é considerado o líder da rede criminosa. Ele é um dos sócios da clínica Medicina Oral, localizada no bairro Cidade Jardim, e mantém ligação com uma farmácia localizada em São Paulo. O estabelecimento já havia sido alvo de uma operação da Polícia Federal em novembro do ano passado.

Informações disponibilizadas no site da clínica indicam que a Medicina Oral possui mais de 14 anos de experiência no mercado e já atendeu mais de 20 mil pacientes. Entre as especialidades de Gustavo Garrido Gesteira apresentadas nos perfis da clínica estão: prótese dentária, clínica estética e odontologia digital.

A reportagem entrou em contato com a defesa do dentista, que confirmou a soltura, mas não se pronunciou sobre o caso, até esta publicação. O espaço segue aberto. 

Leia mais

Imagem - Saiba quais são as clínicas interditadas por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador

Saiba quais são as clínicas interditadas por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador

Imagem - Saiba quem são os 13 presos em operação contra rede de revenda de canetas emagrecedoras

Saiba quem são os 13 presos em operação contra rede de revenda de canetas emagrecedoras

Imagem - Quem é dentista preso em prédio de luxo durante operação contra revenda de canetas emagrecedoras

Quem é dentista preso em prédio de luxo durante operação contra revenda de canetas emagrecedoras

Relembre o caso 

As investigações da operação Peptídeos indicam que o dentista importava ou obtinha o princípio ativo utilizado em medicamentos destinados ao tratamento de diabetes, popularmente associados à perda de peso, e realizava a venda fracionada das doses, que eram revendidas para fins estéticos.

Além do apartamento do investigado, a operação também teve como alvos clínicas de medicina estética, dois hospitais, farmácias e profissionais da área de saúde. Foram cumpridos 57 mandados de busca e apreensão em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari, na Região Metropolitana, além de Feira de Santana, no interior do estado, e na capital paulista. As diligências também resultaram na interdição de quatro clínicas de estética.

Os investigadores apreenderam medicamentos e substâncias utilizadas originalmente no tratamento de pacientes com diabetes tipo 2, mas que vinham sendo divulgadas irregularmente para fins estéticos e de perda de peso. Entre os produtos encontrados está a substância chamada “Retatrutide”, ainda em fase de testes e proibida no Brasil.

A polícia busca identificar outros envolvidos e mapear a extensão da rede responsável pela comercialização irregular das substâncias. A operação foi conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon).

Mais recentes

Imagem - Turista sofre fraturas após queda durante voo de asa delta em destino turístico da Bahia

Turista sofre fraturas após queda durante voo de asa delta em destino turístico da Bahia
Imagem - Daniel Cady, Jéssica Senra e Luis Miranda participam do TEDx Praia do Forte; veja quando

Daniel Cady, Jéssica Senra e Luis Miranda participam do TEDx Praia do Forte; veja quando
Imagem - Justiça manda fechar farmácia em Ondina após operação contra revenda de canetas emagrecedoras

Justiça manda fechar farmácia em Ondina após operação contra revenda de canetas emagrecedoras

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescente de 14 anos desaparece após sair para a escola em Salvador
01

Adolescente de 14 anos desaparece após sair para a escola em Salvador

Imagem - Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'
02

Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'

Imagem - Viagem de Daniel Cady e Carol Magalhães pela Europa tem clima de comemoração especial
03

Viagem de Daniel Cady e Carol Magalhães pela Europa tem clima de comemoração especial

Imagem - Abandono, fome e sujeira: vizinhos denunciam maus-tratos contra idosa em condomínio de São Cristóvão
04

Abandono, fome e sujeira: vizinhos denunciam maus-tratos contra idosa em condomínio de São Cristóvão