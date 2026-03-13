Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça manda fechar farmácia em Ondina após operação contra revenda de canetas emagrecedoras

Local é alvo de investigação; um dos investigados foi solto nesta sexta (13)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de março de 2026 às 17:10

Farmácia fica localizada no Ondina Apart, em Salvador
Farmácia fica localizada no Ondina Apart, em Salvador Crédito: Reprodução/Google Maps

A Justiça da Bahia determinou o fechamento da Drogaria Ondina, em Salvador, após uma operação que investiga a venda irregular de canetas emagrecedoras. A decisão foi tomada pelo juiz Cidval Santos Sousa Filho, da 3ª Vara das Garantias, que considerou necessário suspender as atividades do estabelecimento enquanto o processo tramita.

Na mesma decisão, a Justiça concedeu liberdade provisória ao dentista Gustavo Garrido Gesteira, um dos 13 alvos da operação preso nesta semana. Segundo a polícia, ele importava ou obtinha o princípio ativo utilizado em medicamentos destinados ao tratamento de diabetes, popularmente associados à perda de peso, e realizava a venda fracionada das doses, que eram revendidas para fins estéticos. Ele é apontado como o responsável pela farmácia. 

Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador

Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
1 de 5
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução

O juiz afirmou, na decisão, que ainda não existe perícia química conclusiva sobre as substâncias apreendidas no apartamento de Gustavo, na quarta-feira (11). O magistrado também destacou que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), a pena máxima aplicável ao caso é de até três anos, o que impede a decretação de prisão preventiva. O Ministério Público da Bahia (MP-BA), no entanto, solicitou a prisão preventiva do investigado.

Como medidas cautelares, a decisão determinou que o dentista compareça a todos os atos do processo, faça comparecimento bimestral em juízo para informar suas atividades, não se ausente da comarca por mais de sete dias sem autorização judicial, mantenha endereço e telefone atualizados. A defesa de Gustavo Garrido foi procurada, mas disse que não vai se manifestar sobre o caso. 

Relembre o caso

As investigações da operação Peptídeos indicam que o dentista importava ou obtinha o princípio ativo utilizado em medicamentos destinados ao tratamento de diabetes, popularmente associados à perda de peso, e realizava a venda fracionada das doses, que eram revendidas para fins estéticos.

Leia mais

Imagem - Dentista preso em operação contra revenda de canetas emagrecedoras é solto pela Justiça

Dentista preso em operação contra revenda de canetas emagrecedoras é solto pela Justiça

Imagem - Saiba quais são as clínicas interditadas por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador

Saiba quais são as clínicas interditadas por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador

Imagem - Saiba quem são os 13 presos em operação contra rede de revenda de canetas emagrecedoras

Saiba quem são os 13 presos em operação contra rede de revenda de canetas emagrecedoras

Além do apartamento do investigado, a operação também teve como alvos clínicas de medicina estética, dois hospitais, farmácias e profissionais da área de saúde. Foram cumpridos 57 mandados de busca e apreensão em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari, na Região Metropolitana, além de Feira de Santana, no interior do estado, e na capital paulista. As diligências também resultaram na interdição de quatro clínicas de estética.

Os investigadores apreenderam medicamentos e substâncias utilizadas originalmente no tratamento de pacientes com diabetes tipo 2, mas que vinham sendo divulgadas irregularmente para fins estéticos e de perda de peso. Entre os produtos encontrados está a substância chamada “Retatrutide”, ainda em fase de testes e proibida no Brasil.

A polícia busca identificar outros envolvidos e mapear a extensão da rede responsável pela comercialização irregular das substâncias. A operação foi conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon).

Mais recentes

Imagem - Turista sofre fraturas após queda durante voo de asa delta em destino turístico da Bahia

Turista sofre fraturas após queda durante voo de asa delta em destino turístico da Bahia
Imagem - Daniel Cady, Jéssica Senra e Luis Miranda participam do TEDx Praia do Forte; veja quando

Daniel Cady, Jéssica Senra e Luis Miranda participam do TEDx Praia do Forte; veja quando
Imagem - Alagoinhas renova parceria com Bracell no projeto Educação Continuada

Alagoinhas renova parceria com Bracell no projeto Educação Continuada

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescente de 14 anos desaparece após sair para a escola em Salvador
01

Adolescente de 14 anos desaparece após sair para a escola em Salvador

Imagem - Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'
02

Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'

Imagem - Viagem de Daniel Cady e Carol Magalhães pela Europa tem clima de comemoração especial
03

Viagem de Daniel Cady e Carol Magalhães pela Europa tem clima de comemoração especial

Imagem - Abandono, fome e sujeira: vizinhos denunciam maus-tratos contra idosa em condomínio de São Cristóvão
04

Abandono, fome e sujeira: vizinhos denunciam maus-tratos contra idosa em condomínio de São Cristóvão