Sobe para 15 o número de mortos em acidente envolvendo van e caminhão na Bahia

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Perla Ribeiro
Publicado em 31 de maio de 2026 às 20:26
Um acidente na tarde deste domingo (31) deixou pelo menos 15 mortos na Bahia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no Km 507 da BR 116, nas proximidades do município de Santa Teresinha, por volta das 16h40. Os corpos permanecem no local e a via precisou ser totalmente interditada.
Inicialmente, a PRF confirmou que havia, pelo menos, oito mortos. No entanto, às 20h, uma fonte do Instituto Médico Legal (IML) informou ao CORREIO que o número de mortes chegou a 16 e que vários rabecões estavam a caminho do local. Às 20h17, a polícia atualizou o número de mortes para 15. Não há informações se há feridos com risco de morte.
De acordo com a PRF, as mortes foram provocadas por uma colisão frontal envolvendo um caminhão e uma van. Ainda não há informações sobre a motivação do acidente, se há feridos e para onde eles foram socorridos. A corporação também não informou a origem e o destino dos veículos envolvidos na tragédia. Segundo a fonte do IML, os corpos devem ser levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Antônio de Jesus, que é o mais próximo do local da tragédia.