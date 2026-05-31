TRAGÉDIA

Sobe para 15 o número de mortos em acidente envolvendo van e caminhão na Bahia

A colisão ocorreu no Km 507 da BR 116, nas proximidades do município de Santa Teresinha, por volta das 16h40 deste domingo (31)

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de maio de 2026 às 20:26

Sobe para 15 o número de mortos em acidente envolvendo van e caminhão na Bahia Crédito: Reprodução

Um acidente na tarde deste domingo (31) deixou pelo menos 15 mortos na Bahia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no Km 507 da BR 116, nas proximidades do município de Santa Teresinha, por volta das 16h40. Os corpos permanecem no local e a via precisou ser totalmente interditada.

Inicialmente, a PRF confirmou que havia, pelo menos, oito mortos. No entanto, às 20h, uma fonte do Instituto Médico Legal (IML) informou ao CORREIO que o número de mortes chegou a 16 e que vários rabecões estavam a caminho do local. Às 20h17, a polícia atualizou o número de mortes para 15. Não há informações se há feridos com risco de morte.