PERIGO

Chuva em Salvador faz 13 sirenes de deslizamento de terra serem acionadas; veja onde

Acumulado de chuva chegou a ultrapassar 170 mm na cidade

Wendel de Novais

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 08:17

Chuvas derrubaram árvores na Federação e na Graça e deixam moradores sem luz Crédito: Moysés Suzart e Gilberto Barbosa

Em alerta máximo por conta das chuvas, Salvador teve 13 das 14 sirenes de risco de deslizamento espalhadas pela capital acionadas na quarta-feira (22). O acionamento representa o perigo eminente para residências em área de encosta.

Ao soar das sirenes, é recomendado que moradores saiam das casas e busquem abrigo em lugares seguros. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o volume de chuvas registrado na cidade já é quase o dobro da média esperada do mês.

O volume de água previsto era de 91 milímetros, mas, em alguns pontos, o acumulado já ultrapassa os 150 mm. Exemplo disso são os bairros de Boca da Mata (177,2 mm), Nova Brasília (157,2 mm) e Mangabeira (154 mm), no bairro de Cajazeiras.

A previsão é de que o tempo continue fechado até quinta-feira (23), com redução gradual da intensidade das chuvas a partir de sexta-feira (24). O órgão reforça que o solo segue encharcado, o que aumenta o risco de novos deslizamentos.

Veja os bairros de Salvador onde as sirenes foram acionadas pelo risco:

Mangabeira – Cajazeiras 8

Vila Picasso – São Caetano

Voluntários da Pátria – Suburbana

Moscou – Castelo Branco

Creche – Castelo Branco

Olaria – Sete de Abril

Mamede – Rio Sena

Bosque Real – Sete de Abril

Baixa do Cacau – São Caetano

Irmã Dulce – Cajazeiras 7

Mangabeira

Calabetão