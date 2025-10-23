Acesse sua conta
Chuva em Salvador faz 13 sirenes de deslizamento de terra serem acionadas; veja onde

Acumulado de chuva chegou a ultrapassar 170 mm na cidade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 08:17

Moysés Suzart e Gilberto Barbosa
Chuvas derrubaram árvores na Federação e na Graça e deixam moradores sem luz Crédito: Moysés Suzart e Gilberto Barbosa

Em alerta máximo por conta das chuvas, Salvador teve 13 das 14 sirenes de risco de deslizamento espalhadas pela capital acionadas na quarta-feira (22). O acionamento representa o perigo eminente para residências em área de encosta.

Ao soar das sirenes, é recomendado que moradores saiam das casas e busquem abrigo em lugares seguros. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o volume de chuvas registrado na cidade já é quase o dobro da média esperada do mês.

Veja quais bairros de Salvador registraram mais chuvas até o momento em setembro

1º lugar: Barro Duro (105,2 mm) por Google Maps
2º lugar: Plataforma (92,2 mm) por Tiago Caldas/CORREIO
3º lugar: Brotas (88 mm) por Paula Fróes
4º lugar: Barbalho (84,6 mm) por Reprodução/iBahia
5º lugar: Retiro (83,4 mm) por Reprodução/ Sefaz Salvador
6º lugar: Itacaranha (82 mm) por Reprodução/ Instagram @belezas.suburbio
7º lugar: Nova Brasília (81,4 mm) por Reprodução/ Betto Jr./PMS
8º lugar: Caixa d'Água (80 mm) por Betto Jr./PMS
9º lugar: Campinas de Brotas (79 mm) por Google Streetview
10º lugar: Castelo Branco (78,2 mm) por Bruno Wendel/CORREIO
1 de 10
1º lugar: Barro Duro (105,2 mm) por Google Maps

O volume de água previsto era de 91 milímetros, mas, em alguns pontos, o acumulado já ultrapassa os 150 mm. Exemplo disso são os bairros de Boca da Mata (177,2 mm), Nova Brasília (157,2 mm) e Mangabeira (154 mm), no bairro de Cajazeiras.

A previsão é de que o tempo continue fechado até quinta-feira (23), com redução gradual da intensidade das chuvas a partir de sexta-feira (24). O órgão reforça que o solo segue encharcado, o que aumenta o risco de novos deslizamentos.

LEIA MAIS

Bar da Mônica suspende atendimento por tempo indeterminado após fortes chuvas

Mais de 270 cidades baianas estão em alerta de perigo para chuvas intensas

Sem radar e com chuvas recordes, Salvador cobra ação federal

Veja os bairros de Salvador onde as sirenes foram acionadas pelo risco:

Mangabeira – Cajazeiras 8

Vila Picasso – São Caetano

Voluntários da Pátria – Suburbana

Moscou – Castelo Branco

Creche – Castelo Branco

Olaria – Sete de Abril

Mamede – Rio Sena

Bosque Real – Sete de Abril

Baixa do Cacau – São Caetano

Irmã Dulce – Cajazeiras 7

Mangabeira

Calabetão

Bom Juá

