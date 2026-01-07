COMPRA MÍNIMA

Mega da Virada: aposta simples de R$ 6 é a única que corre risco de perder prêmio de R$ 181 milhões

Apostador é da Paraíba

Esther Morais

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10:37

Sorteio da Mega da Virada de 2025 Crédito: Reprodução

Todas as apostas vencedoras da Mega da Virada 2025 já tiveram os prêmios sacados, com exceção de uma aposta simples registrada em João Pessoa, na Paraíba. O bilhete, que custou R$ 6 e marcou seis dezenas, é o único entre os ganhadores que ainda não foi resgatado junto à Caixa Econômica Federal.

A aposta paraibana garantiu um prêmio de R$ 181.892.881,09 e foi a única vencedora feita com a compra mínima permitida no concurso. Segundo a Caixa, o prazo para retirada do valor termina em 1º de abril de 2026, já que o sorteio foi realizado em 1º de janeiro. Após esse período, o dinheiro é repassado ao Tesouro Nacional e destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Na terça-feira (6), o último cotista de um bolão registrado em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, se apresentou para sacar a sua parte do prêmio, superior a R$ 10 milhões. Com isso, todas as 18 cotas do bolão - uma das seis apostas vencedoras do concurso - já tiveram os valores retirados.

Além do bolão paulista, a Caixa informou que os apostadores premiados em apostas individuais feitas por canal eletrônico, nas cidades de Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), também já receberam os prêmios. Em Ponta Porã (MS), onde um bolão com dez cotas foi vencedor, todos os participantes também já se apresentaram.

A Mega da Virada 2025 teve o maior prêmio da história da loteria, no valor total de R$ 1,09 bilhão, dividido entre seis apostas que acertaram as dezenas 09, 13, 21, 32, 33 e 59.