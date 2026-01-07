Acesse sua conta
Mega da Virada: aposta simples de R$ 6 é a única que corre risco de perder prêmio de R$ 181 milhões

Apostador é da Paraíba

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10:37

Sorteio da Mega da Virada de 2025
Sorteio da Mega da Virada de 2025 Crédito: Reprodução

Todas as apostas vencedoras da Mega da Virada 2025 já tiveram os prêmios sacados, com exceção de uma aposta simples registrada em João Pessoa, na Paraíba. O bilhete, que custou R$ 6 e marcou seis dezenas, é o único entre os ganhadores que ainda não foi resgatado junto à Caixa Econômica Federal.

A aposta paraibana garantiu um prêmio de R$ 181.892.881,09 e foi a única vencedora feita com a compra mínima permitida no concurso. Segundo a Caixa, o prazo para retirada do valor termina em 1º de abril de 2026, já que o sorteio foi realizado em 1º de janeiro. Após esse período, o dinheiro é repassado ao Tesouro Nacional e destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A Mega da Virada 2025 teve o maior prêmio da história da loteria, no valor total de R$ 1,09 bilhão, dividido entre seis apostas que acertaram as dezenas 09, 13, 21, 32, 33 e 59.

Além dos ganhadores do prêmio principal, 3.921 apostas acertaram a quina, com prêmio individual de R$ 11.931,42, e outras 308.315 fizeram a quadra, garantindo R$ 216,76 cada uma.

