Novidade! Agora 2ª via da conta de energia da Coelba pode ser acessada online

Atendimento é gratuito e está disponível a qualquer hora, todos os dias

  Esther Morais

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 06:31

Como economizar até 30% na conta de energia com ajustes simples?
Conta de energia pode ser acessada online Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil

A Neoenergia Coelba passou a disponibilizar, a partir da terça-feira (6), a opção de solicitar a segunda via da conta de energia de forma online. O serviço pode ser acessado pelo portal ba.gov.br e funciona gratuitamente, a qualquer hora do dia, todos os dias da semana.

Por meio da plataforma, o cliente pode consultar débitos e emitir a fatura simplificada das contas em aberto. Para débitos antigos, com mais de 365 dias, que demandem negociação, a orientação é que o consumidor entre em contato diretamente pelos canais oficiais da Neoenergia Coelba.

Como solicitar a segunda via da conta de energia

Acessar o portal ba.gov.br e realizar a autenticação com CPF ou e-mail e senha, ou por meio da plataforma gov.br; por Marcello Casal / Agência Brasil
Pesquisar pelo serviço “Solicitar 2ª via de conta de energia – fatura simplificada”; por Reprodução | Agência Brasil
Informar o CPF ou CNPJ do titular da conta; por Reprodução | Agência Brasil
Inserir a data de nascimento do titular ou o número do contrato; por Reprodução | Agência Brasil
Selecionar a unidade consumidora para visualizar o código de barras e a chave Pix para pagamento. por Reprodução | Neoenergia
Além de ampliar os canais de atendimento, o serviço também ajuda a reduzir riscos de fraude, já que o acesso é feito em ambiente oficial, com emissão da fatura correta e código de barras autêntico para pagamento.

