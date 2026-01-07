Novidade! Agora 2ª via da conta de energia da Coelba pode ser acessada online

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 06:31
A Neoenergia Coelba passou a disponibilizar, a partir da terça-feira (6), a opção de solicitar a segunda via da conta de energia de forma online. O serviço pode ser acessado pelo portal ba.gov.br e funciona gratuitamente, a qualquer hora do dia, todos os dias da semana.
Por meio da plataforma, o cliente pode consultar débitos e emitir a fatura simplificada das contas em aberto. Para débitos antigos, com mais de 365 dias, que demandem negociação, a orientação é que o consumidor entre em contato diretamente pelos canais oficiais da Neoenergia Coelba.
Como solicitar a segunda via da conta de energia
Além de ampliar os canais de atendimento, o serviço também ajuda a reduzir riscos de fraude, já que o acesso é feito em ambiente oficial, com emissão da fatura correta e código de barras autêntico para pagamento.