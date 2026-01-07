SAIBA COMO FAZER

Novidade! Agora 2ª via da conta de energia da Coelba pode ser acessada online

Atendimento é gratuito e está disponível a qualquer hora, todos os dias

Esther Morais

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 06:31

Conta de energia pode ser acessada online Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil

A Neoenergia Coelba passou a disponibilizar, a partir da terça-feira (6), a opção de solicitar a segunda via da conta de energia de forma online. O serviço pode ser acessado pelo portal ba.gov.br e funciona gratuitamente, a qualquer hora do dia, todos os dias da semana.

Por meio da plataforma, o cliente pode consultar débitos e emitir a fatura simplificada das contas em aberto. Para débitos antigos, com mais de 365 dias, que demandem negociação, a orientação é que o consumidor entre em contato diretamente pelos canais oficiais da Neoenergia Coelba.

Como solicitar a segunda via da conta

Como solicitar a segunda via da conta de energia 1 de 5