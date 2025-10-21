RISCO

Cidades baianas fazem alerta para chuvas intensas; confira

Municípios chamam atenção para temporal e ventos fortes

Maysa Polcri

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 18:57

Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Ao menos duas cidades baianas emitiram alerta para chuvas e ventos intensos. Os municípios de Casa Nova, na região do Vale do São Francisco, e Senhor do Bonfim, no Centro-Norte, chamam atenção da população para o mau tempo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estão previstos volumes entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm por dia, além de ventos fortes, com velocidade entre 40 e 60 km/h, em Casa Nova. O município está em estado de atenção, segundo a prefeitura.

"Estamos acompanhando as atualizações meteorológicas e realizando visitas preventivas nas áreas mais vulneráveis, tanto na sede quanto no interior. Pedimos que a população redobre os cuidados", destacou o responsável pela Defesa Civil, Carlos Tigre.

A situação é semelhante em Senhor do Bonfim, onde a Defesa Civil Municipal informou que o Inmet emitiu um alerta de 'perigo potencial' para chuvas intensas válido até às 10 horas de quarta-feira (22).

O gerente da Defesa Civil, Pablo Vinícius Araújo, explicou que a equipe permanece em alerta e monitorando as condições climáticas. “A chuva registrada na segunda-feira (20) durou das 19h às 21h30, com uma média de 70 mm na sede e variação entre 40 e 80 mm nas comunidades rurais. Seguimos em monitoramento constante e prontos para atender à população caso seja necessário”, disse.

Orientações

A Defesa Civil orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar sob árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades.

A atuação de uma frente fria sobre Salvador, vinda da região Sul, também provoca chuvas intensas desde segunda-feira (20). De acordo com o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Codesal), o acumulado já chega a 123,2 mm na região da Boca da Mata. Também foram registrados volumes expressivos em Nova Brasília (106,8 mm), Cajazeiras VIII (101,6 mm) e Mangabeira (98,4 mm). A média histórica para o mês de outubro é de 91 mm, segundo dados da estação de referência localizada em Ondina.



Em razão das condições do tempo, a Codesal emitiu alerta na manhã desta terça-feira (21) para a continuidade das chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de rajadas de vento, com risco de queda de árvores, deslizamentos de terra e alagamentos.