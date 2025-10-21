Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidades baianas fazem alerta para chuvas intensas; confira

Municípios chamam atenção para temporal e ventos fortes

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 18:57

Salvador amanheceu com chuva nesta segunda-feira (5)
Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Ao menos duas cidades baianas emitiram alerta para chuvas e ventos intensos. Os municípios de Casa Nova, na região do Vale do São Francisco, e Senhor do Bonfim, no Centro-Norte, chamam atenção da população para o mau tempo. 

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estão previstos volumes entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm por dia, além de ventos fortes, com velocidade entre 40 e 60 km/h, em Casa Nova. O município está em estado de atenção, segundo a prefeitura.

Dia de chuva em Salvador

Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 16
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

"Estamos acompanhando as atualizações meteorológicas e realizando visitas preventivas nas áreas mais vulneráveis, tanto na sede quanto no interior. Pedimos que a população redobre os cuidados", destacou o responsável pela Defesa Civil, Carlos Tigre.

A situação é semelhante em Senhor do Bonfim, onde a Defesa Civil Municipal informou que o Inmet emitiu um alerta de 'perigo potencial' para chuvas intensas válido até às 10 horas de quarta-feira (22). 

O gerente da Defesa Civil, Pablo Vinícius Araújo, explicou que a equipe permanece em alerta e monitorando as condições climáticas. “A chuva registrada na segunda-feira (20) durou das 19h às 21h30, com uma média de 70 mm na sede e variação entre 40 e 80 mm nas comunidades rurais. Seguimos em monitoramento constante e prontos para atender à população caso seja necessário”, disse. 

Orientações

A Defesa Civil orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar sob árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades.

Leia mais

Imagem - Temporal provoca desabamento, queda de árvores e interdita travessias marítimas em Salvador

Temporal provoca desabamento, queda de árvores e interdita travessias marítimas em Salvador

Imagem - Ferry-boat interrompe operações por mau tempo; leia comunicado

Ferry-boat interrompe operações por mau tempo; leia comunicado

Imagem - Capitania dos Portos recomenda que ferry suspenda parte das operações por conta do mau tempo

Capitania dos Portos recomenda que ferry suspenda parte das operações por conta do mau tempo

A atuação de uma frente fria sobre Salvador, vinda da região Sul, também provoca chuvas intensas desde segunda-feira (20). De acordo com o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Codesal), o acumulado já chega a 123,2 mm na região da Boca da Mata. Também foram registrados volumes expressivos em Nova Brasília (106,8 mm), Cajazeiras VIII (101,6 mm) e Mangabeira (98,4 mm). A média histórica para o mês de outubro é de 91 mm, segundo dados da estação de referência localizada em Ondina.

Em razão das condições do tempo, a Codesal emitiu alerta na manhã desta terça-feira (21) para a continuidade das chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de rajadas de vento, com risco de queda de árvores, deslizamentos de terra e alagamentos.

Seguindo o protocolo do Plano de Proteção e Defesa Civil (PPDC), e diante das condições meteorológicas adversas, a Defesa Civil elevou o nível de Observação para o nível de Atenção.

Tags:

Chuva

Mais recentes

Imagem - 3 dicas para fazer uma redação nota máxima no Enem em 30 minutos

3 dicas para fazer uma redação nota máxima no Enem em 30 minutos
Imagem - Caminhão desgovernado bate em viatura da PM e carros de passeio na Bahia; veja

Caminhão desgovernado bate em viatura da PM e carros de passeio na Bahia; veja
Imagem - Mansão do Caminho é declarada utilidade pública pela Assembleia Legislativa; veja o que muda

Mansão do Caminho é declarada utilidade pública pela Assembleia Legislativa; veja o que muda

MAIS LIDAS

Imagem - Mulheres invadem apartamento, furtam R$ 1 milhão em joias e deixam imóvel bebendo cerveja
01

Mulheres invadem apartamento, furtam R$ 1 milhão em joias e deixam imóvel bebendo cerveja

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos
02

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
03

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Rupturas, revelações e recomeços: 5 signos viverão transformação profunda antes da chegada de 2026
04

Rupturas, revelações e recomeços: 5 signos viverão transformação profunda antes da chegada de 2026