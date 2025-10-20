RISCO NO MAR

Capitania dos Portos recomenda que ferry suspenda parte das operações por conta do mau tempo

Órgão informa que as medidas visam garantir a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 21:19

Ferry-boat Crédito: Rafael Lemos/Seinfra

A Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) recomendou, na noite desta segunda-feira (20), a suspensão parcial da operação das embarcações do sistema Ferry Boat, em razão das condições de navegação adversas observadas na Baía de Todos-os-Santos. Somente as embarcações de maior porte – os ferries Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares – estão no momento aptas a operar, transportando exclusivamente passageiros.

A travessia entre o Terminal Náutico da Bahia, em Salvador, e o Terminal de Mar Grande, na Ilha de Itaparica, permanece suspensa desde a manhã de hoje, assim como a travessia marítima entre Salvador e Morro de São Paulo. De acordo com a Capitania dos Portos, as medidas visam garantir a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar.

A Capitania reforçou ainda que a bandeira vermelha de navegação está vigente, indicando condições meteorológicas adversas, e que o aviso de mau tempo emitido pelo Centro de Hidrografia da Marinha permanece ativo, com alerta de ressaca e ventos fortes para toda a faixa litorânea do estado e na BTS. A Marinha do Brasil reforça que, em situações de emergência no mar ou em rios, o telefone 185 está disponível para atendimento 24 horas por dia.

