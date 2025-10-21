Acesse sua conta
Temporal provoca desabamento, queda de árvores e interdita travessias marítimas em Salvador

Inmet mantém aviso de perigo para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 09:07

Chuva em Salvador causa estragos Crédito: Arisson Marinho / CORREIO 

O temporal que atingiu Salvador na segunda-feira (20) ainda provoca impactos na capital baiana e em outras regiões do estado nesta terça-feira (21). A chuva forte e os ventos intensos deixaram estragos, quedas de árvores, pontos alagados e travessias marítimas suspensas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para chuvas intensas em 272 municípios da Bahia, válido até as 10h desta terça. A previsão indica precipitações entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h.

Entre as áreas afetadas estão o Centro-Sul Baiano, o Vale do São Francisco, o Extremo Oeste e a Região Metropolitana de Salvador. A condição é provocada por uma frente fria que atua sobre o estado desde o início da semana.

Estragos na capital

Em Salvador, os efeitos da chuva foram sentidos em vários bairros. Um muro desabou em Santa Cruz e destruiu um carro estacionado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Na Federação, a estrutura de um ponto de ônibus cedeu, e uma árvore caiu na Graça, bloqueando parte da via. Um semáforo também foi derrubado pela ventania na Barra.

Segundo a Codesal, foram 27 ocorrências registradas até o momento, entre ameaças de desabamento, infiltrações e quedas de árvores.

Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

Travessias afetadas

O mar agitado também trouxe transtornos. Durante a tarde, o ferry-boat Maria Bethânia foi atingido por uma onda de forte intensidade, que invadiu o convés de veículos durante a travessia para a Ilha de Itaparica. Vídeos mostram a água tomando parte do piso e passageiros vestindo coletes salva-vidas.

Em nota, a Internacional Travessias Salvador informou que o incidente foi controlado e que não houve feridos. A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia, determinou a suspensão parcial das operações do ferry-boat por conta das condições de navegação adversas. 

As travessias Salvador–Mar Grande e Salvador–Morro de São Paulo permanecem suspensas. A bandeira vermelha de navegação segue hasteada, indicando alerta de ressaca e ventos fortes em todo o litoral.

O Inmet ainda alerta para riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas. A população deve evitar se abrigar sob árvores, não estacionar próximo a torres ou outdoors e desligar aparelhos elétricos durante o temporal.

Em caso de emergência, os contatos são 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).

