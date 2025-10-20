Acesse sua conta
Perigo: Inmet eleva nível de alerta de chuvas para Bahia e mais 10 estados

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 06:29

Chuva em Salvador
Chuva em Salvador Crédito: Marina Silva/ CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aumentou o nível de alerta para acumulado de chuvas em parte do país. Antes classificado como amarelo (perigo potencial), o aviso agora é laranja (perigo) e prevê chuvas intensas em 11 estados e no Distrito Federal. O alerta teve início às 10h42 e segue até as 10h desta segunda-feira (20).

Segundo o Inmet, há previsão de chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, acompanhadas de ventos de 60 a 100 km/h. O órgão alerta para riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

As áreas afetadas incluem regiões dos estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Rondônia e Amazonas, além do Distrito Federal. Entre as zonas atingidas estão o Sul Baiano, Vale do Rio Doce, Leste Goiano, Jequitinhonha, Centro Amazonense e Noroeste Espírito-santense.

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e desligue aparelhos elétricos durante as tempestades.

Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (193).

Quais as cidades em alerta na Bahia? 

As cidades em alerta de perigo são:

Alcobaça

Barreiras

Caculé

Candiba

Cândido Sales

Caravelas

Cocos

Condeúba

Cordeiros

Correntina

Encruzilhada

Eunápolis

Formosa do Rio Preto

Guaratinga

Ibirapuã

Itabela

Itagimirim

Itamaraju

Itanhém

Itarantim

Iuiu

Jaborandi

Jacaraci

Jucuruçu

Lajedão

Licínio de Almeida

Luís Eduardo Magalhães

Macarani

Maiquinique

Malhada

Medeiros Neto

Mortugaba

Mucuri

Nova Viçosa

Palmas de Monte Alto

Pindaí

Piripá

Porto Seguro

Prado

Riachão das Neves

Ribeirão do Largo

São Desidério

Sebastião Laranjeiras

Teixeira de Freitas

Tremedal

Urandi

Vereda

Vitória da Conquista

Salvador também tem previsão de chuva, mas não está em alerta laranja. 

Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

