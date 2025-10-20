Perigo: Inmet eleva nível de alerta de chuvas para Bahia e mais 10 estados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 06:29
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aumentou o nível de alerta para acumulado de chuvas em parte do país. Antes classificado como amarelo (perigo potencial), o aviso agora é laranja (perigo) e prevê chuvas intensas em 11 estados e no Distrito Federal. O alerta teve início às 10h42 e segue até as 10h desta segunda-feira (20).
Segundo o Inmet, há previsão de chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, acompanhadas de ventos de 60 a 100 km/h. O órgão alerta para riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
As áreas afetadas incluem regiões dos estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Rondônia e Amazonas, além do Distrito Federal. Entre as zonas atingidas estão o Sul Baiano, Vale do Rio Doce, Leste Goiano, Jequitinhonha, Centro Amazonense e Noroeste Espírito-santense.
O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e desligue aparelhos elétricos durante as tempestades.
Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (193).
As cidades em alerta de perigo são:
Alcobaça
Barreiras
Caculé
Candiba
Cândido Sales
Caravelas
Cocos
Condeúba
Cordeiros
Correntina
Encruzilhada
Eunápolis
Formosa do Rio Preto
Guaratinga
Ibirapuã
Itabela
Itagimirim
Itamaraju
Itanhém
Itarantim
Iuiu
Jaborandi
Jacaraci
Jucuruçu
Lajedão
Licínio de Almeida
Luís Eduardo Magalhães
Macarani
Maiquinique
Malhada
Medeiros Neto
Mortugaba
Mucuri
Nova Viçosa
Palmas de Monte Alto
Pindaí
Piripá
Porto Seguro
Prado
Riachão das Neves
Ribeirão do Largo
São Desidério
Sebastião Laranjeiras
Teixeira de Freitas
Tremedal
Urandi
Vereda
Vitória da Conquista
Salvador também tem previsão de chuva, mas não está em alerta laranja.
Chuva em Salvador ao longo dos anos