PERIGO

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 11 estados; confira previsão

Risco inclui ventos fortes e alagamentos em algumas regiões baianas

Esther Morais

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 09:54

Chuva em São Paulo Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo (19) um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em diversas regiões do país, incluindo a Bahia e outros 11 estados, além do Distrito Federal. O aviso, que teve início às 10h deste domingo, segue válido até as 10h da segunda-feira (20).

De acordo com o órgão, as precipitações podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Apesar de ser classificado como de “perigo potencial”, o alerta indica baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

Na Bahia, o aviso abrange especialmente o sul e o extremo oeste do estado, incluindo municípios como Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Teixeira de Freitas, Itamaraju, Mucuri, Caravelas, Nova Viçosa, Prado e Correntina.

O Inmet orienta a população a evitar se abrigar sob árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em caso de emergência, o órgão recomenda acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Quais são os estados afetados?

O alerta se estende também aos estados de Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal.