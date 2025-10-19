Emprego: Salvador tem 285 vagas com salários de até R$ 2,6 mil para segunda (20)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 09:45
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 285 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta segunda-feira (20). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Analista financeiro
Requisitos: Ensino superior cursando Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas afins a partir do 5º semestre, seis meses de experiência, ter informática intermediária.
Salário: R$1.969,24 + benefícios
1 vaga
Mecânico de motos
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, três meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de mecânico de motos
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, três meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de manutenção predial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter conhecimento em elétrica e refrigeração.
Salário: R$1.685,96 + benefícios
1 vaga
Agente de portaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.533,18 + benefícios
2 vagas
Manobrista
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, possuir CNH B.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
3 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.
Salário: A combinar + benefícios
120 vagas
Auxiliar de mecânico
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir curso técnico de mecânica.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de automóveis
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir CNH B e curso de mecânica.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Serralheiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.664,00 + benefícios
1 vaga
Encanador
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento e habilidade em construção civil.
Salário: R$2.195,00 + benefícios
1 vaga
Ajudante de depósito
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Zona: moradores da Avenida Vasco da Gama e adjacências
Salário: R$1.562,20 + benefícios
3 vagas
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Zona: moradores da Avenida Vasco da Gama e adjacências
Salário: R$1.562,20 + benefícios
2 vagas
Líder de frente de caixa
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de frente de caixa
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Atendente de lanchonete (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Atendente de fatiados e padaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Agente de prevenção de perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para fechamento de loja.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Oficial de manutenção
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Simões Filho.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Encarregado de refrigeração
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Encarregado de transporte
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de rouparia
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para residir em Minas Gerais.
Salário: R$1.775,75 + benefícios
50 vagas
Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, poder de persuasão, negociação/argumentação, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para fazer o treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Salário: A combinar + benefícios
80 vagas