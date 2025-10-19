CONFIRA SALÁRIOS

Emprego: Salvador tem 285 vagas com salários de até R$ 2,6 mil para segunda (20)

Há cargos de nível médio e técnico

Esther Morais

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 09:45

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 285 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta segunda-feira (20). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira vagas:

Analista financeiro

Requisitos: Ensino superior cursando Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas afins a partir do 5º semestre, seis meses de experiência, ter informática intermediária.

Salário: R$1.969,24 + benefícios

1 vaga

Mecânico de motos

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de mecânico de motos

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter conhecimento em elétrica e refrigeração.

Salário: R$1.685,96 + benefícios

1 vaga

Agente de portaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.533,18 + benefícios

2 vagas

Manobrista

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, possuir CNH B.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

3 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.

Salário: A combinar + benefícios

120 vagas

Auxiliar de mecânico

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir curso técnico de mecânica.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

2 vagas

Mecânico de automóveis

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir CNH B e curso de mecânica.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Serralheiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.664,00 + benefícios

1 vaga

Encanador

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento e habilidade em construção civil.

Salário: R$2.195,00 + benefícios

1 vaga

Ajudante de depósito

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Zona: moradores da Avenida Vasco da Gama e adjacências

Salário: R$1.562,20 + benefícios

3 vagas

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Zona: moradores da Avenida Vasco da Gama e adjacências

Salário: R$1.562,20 + benefícios

2 vagas

Líder de frente de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de frente de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Atendente de lanchonete (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Atendente de fatiados e padaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Agente de prevenção de perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Oficial de manutenção

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Simões Filho.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Encarregado de refrigeração

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Encarregado de transporte

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de rouparia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de produção

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para residir em Minas Gerais.

Salário: R$1.775,75 + benefícios

50 vagas

Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, poder de persuasão, negociação/argumentação, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para fazer o treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.

Salário: A combinar + benefícios