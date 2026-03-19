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BBB 26: veja os 8 classificados para a segunda etapa da Prova do Líder de hoje (19 de março)

Disputa começou à tarde com fase classificatória e terá decisão ao vivo no programa da noite

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2026 às 15:06

Prova do Líder
Prova do Líder Crédito: Arte/CORREIO

A décima Prova do Líder do BBB 26 começou na tarde desta quinta-feira (19) e já definiu os oito participantes que avançam para a fase final da disputa.

A dinâmica da semana foi dividida em duas etapas. Na primeira, realizada durante a tarde, os brothers e sisters enfrentaram desafios individuais para somar pontos. Os oito com melhor desempenho garantiram vaga na segunda fase, que acontece ao vivo.

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Confira quem avançou para a final da Prova do Líder:

Alberto e Jonas (ambos com 60 pontos), Milena (59 pontos), Ana Paula (56 pontos), Gabriela (54 pontos), Solange Couto (52 pontos),  Marciele (50 pontos) e Jordana (50 pontos).

Prova do Líder

Prova do Líder por Arte/CORREIO
Prova do Líder por Arte/CORREIO
Prova do Líder por Arte/CORREIO
Prova do Líder por Arte/CORREIO
Prova do Líder por Arte/CORREIO
Prova do Líder por Arte/CORREIO
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Prova do Líder por Arte/CORREIO
Prova do Líder por Arte/CORREIO
Prova do Líder por Arte/CORREIO
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Prova do Líder por Arte/CORREIO

Na etapa decisiva, os classificados disputam diretamente a liderança da semana. Quem vencer garante imunidade e assume o poder de indicar um participante ao Paredão.

A prova também influencia outras dinâmicas do jogo. Os quatro eliminados da disputa -Leandro, Juliano, Chaiany e Samira - enfrentam uma nova rodada na sexta-feira (20), que pode colocar um deles na berlinda. Já no sábado (21), o emparedado ainda terá a chance de se salvar ou indicar outro participante.

A expectativa é de uma disputa acirrada na final ao vivo, com impacto direto na formação do próximo Paredão.

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