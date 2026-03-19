BBB 26

BBB 26: Quem se classificou para a segunda etapa da Prova do Líder de hoje (19 de março)?

Disputa começou à tarde e define finalistas antes da decisão ao vivo no programa da noite

Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2026 às 14:36

Prova do Líder Crédito: Reprodução

Matéria em atualização, em tempo real

A décima Prova do Líder do BBB 26 já começou. A primeira etapa começou na tarde desta quinta-feira (19) e começou a definir os rumos da semana. A dinâmica será dividida em duas etapas iniciais, realizadas durante a tarde, com caráter classificatório, e a decisão final à noite.

Nessa fase inicial, os participantes enfrentam desafios individuais e acumulam pontos. Os oito melhores colocados garantiram vaga na segunda etapa: Alberto, Jonas, Milena, Ana Paula, Gabriela, Solange Couto, Jordana e Marciele.Os seis melhores vão à próxima fase,

Com parte da prova já realizada, uma parcial da pontuação indica como está a disputa até agora:

Prova do Líder 1 de 6

Alberto, 60 pontos

Jonas, 60 pontos

Milena, 59 pontos

Ana Paula, 56 pontos

Gabi, 54 pontos

Solange, 52 pontos

Marciele, 50 pontos

Jordana, 50 pontos



ELIMINADOS DA PROVA:

Samira, 47 pontos

Leandro, 46 pontos

Chaiany, 30 pontos

Juliano, 24 pontos

Além de garantir imunidade, o vencedor da Prova do Líder terá o poder de indicar um participante diretamente ao Paredão.

A dinâmica da semana também promete tensão fora da liderança. Os quatro eliminados da prova - Juliano, Leandro, Chaiany e Samira - vão disputar uma nova rodada na sexta-feira (20), e um deles será emparedado. No sábado (21), esse jogador ainda terá a chance de se salvar ou puxar outro participante para a berlinda.