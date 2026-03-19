BBB 26: Quem se classificou para a segunda etapa da Prova do Líder de hoje (19 de março)?

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Fernanda Varela
Publicado em 19 de março de 2026 às 14:36
Matéria em atualização, em tempo real
A décima Prova do Líder do BBB 26 já começou. A primeira etapa começou na tarde desta quinta-feira (19) e começou a definir os rumos da semana. A dinâmica será dividida em duas etapas iniciais, realizadas durante a tarde, com caráter classificatório, e a decisão final à noite.
Nessa fase inicial, os participantes enfrentam desafios individuais e acumulam pontos. Os oito melhores colocados garantiram vaga na segunda etapa: Alberto, Jonas, Milena, Ana Paula, Gabriela, Solange Couto, Jordana e Marciele.Os seis melhores vão à próxima fase,
Com parte da prova já realizada, uma parcial da pontuação indica como está a disputa até agora:
Prova do Líder
Alberto, 60 pontos
Jonas, 60 pontos
Milena, 59 pontos
Ana Paula, 56 pontos
Gabi, 54 pontos
Solange, 52 pontos
Marciele, 50 pontos
Jordana, 50 pontos
ELIMINADOS DA PROVA:
Samira, 47 pontos
Leandro, 46 pontos
Chaiany, 30 pontos
Juliano, 24 pontos
Além de garantir imunidade, o vencedor da Prova do Líder terá o poder de indicar um participante diretamente ao Paredão.
A dinâmica da semana também promete tensão fora da liderança. Os quatro eliminados da prova - Juliano, Leandro, Chaiany e Samira - vão disputar uma nova rodada na sexta-feira (20), e um deles será emparedado. No sábado (21), esse jogador ainda terá a chance de se salvar ou puxar outro participante para a berlinda.
A combinação de prova em duas etapas e consequências ao longo dos próximos dias deve intensificar as estratégias dentro da casa e pressionar os confinados na reta decisiva da semana.