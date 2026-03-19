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Sabina Simonato chora ao vivo ao anunciar morte de colega: 'Não consigo continuar'

Apresentadora noticiou a morte durante telejornal desta quinta-feira (19)

Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2026 às 14:21

Sabina Simonato Crédito: Reprodução

O Bom Dia São Paulo desta quinta-feira (19) terminou em clima de comoção após a equipe do telejornal anunciar a morte da produtora Fernanda Santos, de 53 anos. A notícia foi compartilhada ao vivo e abalou os apresentadores, especialmente Sabina Simonato, que não conseguiu conter a emoção.

Durante os minutos finais da edição, Sabina comentou que o clima ao longo do programa já estava diferente, com a equipe mais abatida. Em seguida, o apresentador Marcelo Pereira revelou ao público a morte da colega, o que intensificou a comoção no estúdio.

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Segundo as informações divulgadas no telejornal, Fernanda estava em um carro de aplicativo que se envolveu em um acidente após uma conversão proibida, na zona norte de São Paulo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

O repórter Guilherme Pimentel também participou do momento e destacou a trajetória da profissional. “Fernanda Santos se formou em Jornalismo no ano de 1998, trabalhava há mais de 20 anos aqui na Redação da TV Globo de São Paulo como produtora de reportagem. Ela também era formada em Pedagogia, tinha mestrado e doutorado em Comunicação pela Universidade de São Paulo”, disse.

Durante a homenagem, colegas relembraram a atuação marcante de Fernanda na cobertura do Carnaval, uma das áreas em que mais se destacou ao longo da carreira. Sabina citou as transmissões realizadas no Sambódromo do Anhembi como parte importante do legado da produtora.

Marcelo Pereira também fez um relato pessoal e destacou o aprendizado que teve com a colega no início da carreira. “Fernanda me ensinou muito quando eu cheguei na TV Globo. Na minha primeira transmissão de Carnaval, me deu as apostilas, me explicou sobre as escolas”, afirmou.

Ao se despedir, Sabina Simonato chorou ao vivo e interrompeu a fala ao enviar condolências. “Os nossos mais sinceros sentimentos à família. Abraço à família, aos amigos nesse momento tão difícil. Ela deixa a mãe, três irmãos. Eu não consigo continuar”, disse, visivelmente abalada.