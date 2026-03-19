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Juca de Oliveira é internado na UTI com pneumonia e problema cardíaco; estado é delicado

Aos 91 anos, ator está no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de março de 2026 às 12:50

Juca de Oliveira está internado em São Paulo Crédito: Gabriel Cardoso/SBT

O ator Juca de Oliveira, de 91 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com estado de saúde considerado 'delicado'. A informação foi confirmada pela equipe do artista, que divulgou uma nota oficial sobre o quadro.

De acordo com o comunicado, o veterano deu entrada na unidade na última sexta-feira (13), poucos dias antes de completar 91 anos. O estado de saúde é resultado de uma pneumonia associada a uma condição cardiológica, o que exigiu cuidados intensivos e acompanhamento especializado.

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"O ator, autor e diretor Juca de Oliveira, membro da Academia Paulista de Letras, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca do Hospital Sírio-Libanês desde sexta-feira passada. Com 91 anos de idade, Juca de Oliveira celebrou seu aniversário na segunda-feira e, infelizmente, encontra-se em estado delicado de saúde, ocasionado por uma pneumonia e condição cardiológica", diz o comunicado.

Até o momento, não há previsão de alta, e novos boletins médicos não foram divulgados. A equipe do ator reforçou que ele segue recebendo toda a assistência necessária.

Nascido em São Paulo, no dia 16 de março de 1935, Juca de Oliveira tem mais de 60 anos de carreira e é um dos nomes mais importantes da dramaturgia brasileira. Na televisão, ficou marcado por papéis emblemáticos, como o Dr. Albieri na novela O Clone (2001), além de atuações em produções como Saramandaia (1976), Fera Ferida (1993), Avenida Brasil (2012) e Flor do Caribe (2013).

Antes do sucesso na TV, o ator construiu uma sólida trajetória nos palcos. O ator disse ao Memória Globo, em 2021, que foi parar na carreira artística após um teste vocacional. "Trabalhava em um banco e, quando terminei o colégio, não sabia exatamente o que fazer. Resolvi fazer um teste vocacional e me disseram que eu não devia fazer nem engenharia nem medicina, porque, segundo eles, tinha dificuldade de raciocínio no campo espacial. Devo ter mesmo, porque até hoje não sei o que significa isso. Acabei fazendo faculdade de Direito na USP. Mas o teste vocacional tinha dito, para meu espanto, que eu devia fazer teatro", contou.

Ao longo da vida, atuou em mais de 30 novelas e minisséries nos 40 anos de contrato com a TV Globo. Foi filiado ao Partido Comunista Brasileiro nos anos 1960 e comandou, ao lado de Gianfrancesco Guarnieri, Augusto Boal, Paulo José e Flávio Império, o Teatro de Arena. Por causa do forte teor político das peças, acabou perseguido pela ditadura e se exilou na Bolívia.

O grupo voltou ao Brasil quatro anos depois, e a partir dali, Juca iniciou a carreira de Juca na televisão. O ator, que também é dramaturgo, ainda assumiu uma cadeira na Academia Paulista de Letras.