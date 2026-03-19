CLIMÃO

VÍDEO: veja a reação de Marciele ao ver beijão de Jonas e Jordana na festa do BBB 26

Sister comenta romance do ex-affair com aliada durante Festa do Líder e surpreende participantes

Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2026 às 13:43

Marciele Crédito: Reprodução

A madrugada desta quinta-feira (19) foi marcada por mais um momento de tensão e romance no BBB 26. Durante a Festa do Líder Alberto Cowboy, Jonas e Jordana trocaram beijos e agitaram o clima dentro da casa, gerando repercussão imediata entre os confinados.

A aproximação dos dois não passou despercebida. Antes mesmo do beijo acontecer, Gabriela notou a movimentação e avisou outras participantes. Segundos depois, o envolvimento se confirmou e rapidamente virou assunto, principalmente por envolver Marciele, que já teve um affair com Jonas no reality.

Jonas Sulzbach e Jordana se beijam no BBB 26 1 de 9

Diferente do que muitos esperavam, Marciele reagiu sem demonstrar incômodo com a situação. Ao comentar o episódio, ela foi direta ao minimizar qualquer desconforto. “O dia que eu estiver preocupada com isso, pode me enterrar”.

O comportamento chamou atenção dentro da casa e também entre o público, já que Jonas já havia se envolvido anteriormente não só com Marciele, mas também com Maxiane. O ponto que mais tem repercutido é que as três participantes mantêm uma relação de proximidade no jogo.