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VÍDEO: veja a reação de Marciele ao ver beijão de Jonas e Jordana na festa do BBB 26

Sister comenta romance do ex-affair com aliada durante Festa do Líder e surpreende participantes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2026 às 13:43

Marciele
Marciele Crédito: Reprodução

A madrugada desta quinta-feira (19) foi marcada por mais um momento de tensão e romance no BBB 26. Durante a Festa do Líder Alberto Cowboy, Jonas e Jordana trocaram beijos e agitaram o clima dentro da casa, gerando repercussão imediata entre os confinados.

A aproximação dos dois não passou despercebida. Antes mesmo do beijo acontecer, Gabriela notou a movimentação e avisou outras participantes. Segundos depois, o envolvimento se confirmou e rapidamente virou assunto, principalmente por envolver Marciele, que já teve um affair com Jonas no reality.

Jonas Sulzbach e Jordana se beijam no BBB 26

Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Marciele reage à aproximação de Jonas Sulzbach e Jordana no BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
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Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo

Diferente do que muitos esperavam, Marciele reagiu sem demonstrar incômodo com a situação. Ao comentar o episódio, ela foi direta ao minimizar qualquer desconforto. “O dia que eu estiver preocupada com isso, pode me enterrar”.

O comportamento chamou atenção dentro da casa e também entre o público, já que Jonas já havia se envolvido anteriormente não só com Marciele, mas também com Maxiane. O ponto que mais tem repercutido é que as três participantes mantêm uma relação de proximidade no jogo.

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A sequência de romances e conexões dentro do reality continua influenciando alianças e pode impactar diretamente o rumo da competição nas próximas semanas.

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