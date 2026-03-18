CASA DOS FAMOSOS

Como é a mansão de Stenio Garcia, construída em terreno doado e que tem pomar com homenagens a artistas brasileiros

Imóvel foi construído em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro

Fernanda Varela

Publicado em 18 de março de 2026 às 18:00

Casa de Stênio Garcia Crédito: Reprodução

O ator Stenio Garcia, de 94 anos, vive há cerca de duas décadas em uma casa ampla localizada na região do Camorim, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O imóvel, que chama atenção pelo tamanho e estrutura, está registrado no nome de sua esposa, Marilene Saade.

A casa foi construída em um terreno de aproximadamente 1.400 metros quadrados, adquirido em 2005 por meio de uma doação feita pelos pais de Marilene. Na época, o espaço tinha valor estimado em cerca de R$ 100 mil.

Entre os destaques da propriedade estão a piscina e as áreas verdes, que ocupam boa parte do terreno. O espaço conta ainda com um pomar cultivado pelo próprio ator ao longo dos anos.

Mansão de Stênio Garcia 1 de 11

Pomar com homenagens a artistas brasileiros

Um dos elementos mais simbólicos da residência é o pomar. No local, Stenio Garcia plantou árvores em homenagem a nomes marcantes de sua trajetória pessoal e profissional, como Mara Manzan, Marília Pêra, Tereza Rachel e Chico Anysio.

Além de residência, o imóvel já foi cenário de ensaios e reportagens ao longo dos anos, revelando detalhes da rotina do casal.

A mansão voltou ao centro das atenções após o ator entrar na Justiça contra as filhas, Cássia e Gaya Piovesan, em uma disputa envolvendo patrimônio familiar. No processo, ele afirma enfrentar dificuldades financeiras e tenta reaver um apartamento em Ipanema que havia sido doado às herdeiras ainda na infância.