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Como é a mansão de Stenio Garcia, construída em terreno doado e que tem pomar com homenagens a artistas brasileiros

Imóvel foi construído em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de março de 2026 às 18:00

Casa de Stênio Garcia
Casa de Stênio Garcia Crédito: Reprodução

O ator Stenio Garcia, de 94 anos, vive há cerca de duas décadas em uma casa ampla localizada na região do Camorim, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O imóvel, que chama atenção pelo tamanho e estrutura, está registrado no nome de sua esposa, Marilene Saade.

A casa foi construída em um terreno de aproximadamente 1.400 metros quadrados, adquirido em 2005 por meio de uma doação feita pelos pais de Marilene. Na época, o espaço tinha valor estimado em cerca de R$ 100 mil.

Entre os destaques da propriedade estão a piscina e as áreas verdes, que ocupam boa parte do terreno. O espaço conta ainda com um pomar cultivado pelo próprio ator ao longo dos anos.

Mansão de Stênio Garcia

Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
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Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
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Casa de Stênio Garcia por Reprodução

Pomar com homenagens a artistas brasileiros

Um dos elementos mais simbólicos da residência é o pomar. No local, Stenio Garcia plantou árvores em homenagem a nomes marcantes de sua trajetória pessoal e profissional, como Mara Manzan, Marília Pêra, Tereza Rachel e Chico Anysio.

Além de residência, o imóvel já foi cenário de ensaios e reportagens ao longo dos anos, revelando detalhes da rotina do casal.

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A mansão voltou ao centro das atenções após o ator entrar na Justiça contra as filhas, Cássia e Gaya Piovesan, em uma disputa envolvendo patrimônio familiar. No processo, ele afirma enfrentar dificuldades financeiras e tenta reaver um apartamento em Ipanema que havia sido doado às herdeiras ainda na infância.

Apesar disso, o imóvel onde vive atualmente segue sendo sua principal residência há cerca de 20 anos, reunindo conforto, espaço e um forte valor afetivo.

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