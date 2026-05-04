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Filha de Luciano Huck expõe o que mudaria na família e surpreende Angélica: 'Entendi, parei'

Eva Huck é a caçula do casal de apresentadores

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de maio de 2026 às 13:04

Angélica e Luciano Huck são pais de Eva, Benício e Joaquim Crédito: Reprodução/Instagram

Angélica se surpreendeu com uma resposta sincera da filha caçula, Eva Hulk, sobre a família. A apresentadora publicou um vídeo, nesta segunda-feira (4), em que fazia uma série de perguntas para a menina durante um passeio. O primeiro questionamento foi: "Se você tivesse uma varinha mágica para mudar alguma coisa na nossa família, o que você mudaria?".

"Às vezes, a gente discute muito por bobeira", respondeu a jovem, de 13 anos, deixando a mãe surpresa. "O que é bobeira?", quis saber a esposa de Luciano Huck. "Em viagens, por exemplo, a gente fica muito tempo juntos e chega um momento que vocês começam a brigar com a gente por bobeira", explicou Eva. Séria, Angélica disse: "Entendi. Parei, hein".

Angélica, Luciano Huck e os filhos 1 de 8

A apresentadora seguiu com as perguntas: "O que da nossa rotina do dia a dia que você acha o máximo e que, às vezes, eu não percebo?". Eva falou: "Quando a gente está de férias, todo mundo junto, acho os passeios muito legais, porque a gente presta atenção nas histórias do museu e também faz piada. É muito engraçado". Angélica riu da resposta e falou: "A gente zoa tudo".