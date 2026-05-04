Bianca Biancardi faz chá revelação no casamento e descobre sexo do bebê; VÍDEO

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 4 de maio de 2026 às 12:32
Irmã de Bruna Biancardi, Bianca Biancardi se casou neste domingo (3) com Bruno Hernandes e aproveitou o momento ao lado de amigos e familiares para fazer o chá revelação do primeiro filho. O casal emocionou os convidados ao descobrir, durante a cerimônia, o sexo do bebê.
Um vídeo postado por Bianca nas redes sociais mostra Bruno apertando o botão e, em seguida, sobe uma fumaça azul, indicando que o filho é um menino. "O capítulo mais lindo da nossa história", escreveu ela.
Bianca Biancardi faz chá revelação no próprio casamento
As imagens também exibem a reação de alguns dos presentes no local, incluindo o jogador Neymar. "Vou ser titia de menino", comemorou Bruna.
Bianca anunciou no sábado (2) que está grávida. Ela compartilhou a novidade com registros especiais e celebrou o novo momento. A irmã de Bruna ficou noiva de Bruno Hernandes durante uma viagem ao Egito. Os dois estão juntos há cinco anos.