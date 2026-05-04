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Bianca Biancardi faz chá revelação no casamento e descobre sexo do bebê; VÍDEO

Irmã de Bruna Biancardi se casou com Bruno Hernandes no domingo (3)

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de maio de 2026 às 12:32

Bianca Biancardi faz chá revelação no próprio casamento Crédito: Reprodução/Instagram

Irmã de Bruna Biancardi, Bianca Biancardi se casou neste domingo (3) com Bruno Hernandes e aproveitou o momento ao lado de amigos e familiares para fazer o chá revelação do primeiro filho. O casal emocionou os convidados ao descobrir, durante a cerimônia, o sexo do bebê.

Um vídeo postado por Bianca nas redes sociais mostra Bruno apertando o botão e, em seguida, sobe uma fumaça azul, indicando que o filho é um menino. "O capítulo mais lindo da nossa história", escreveu ela.

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As imagens também exibem a reação de alguns dos presentes no local, incluindo o jogador Neymar. "Vou ser titia de menino", comemorou Bruna.