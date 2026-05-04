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Vini Jr. tenta acabar com rumores de crise, mas atitude de Virginia chama atenção e intriga fãs

Jogador publicou momento íntimo com a influenciadora, mas silêncio e indiretas dela nas redes seguem gerando comentários

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de maio de 2026 às 10:12

Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

As especulações sobre uma suposta crise entre Vini Jr. e Virginia Fonseca continuam. O jogador do Real Madrid e Seleção Brasileira até tentou colocar um ponto final nos rumores nesta segunda-feira (4), ao compartilhar um momento ao lado da namorada nas redes sociais. Mas uma atitude da influenciadora chamou ainda mais atenção e intrigou os fãs.

Nos stories do Instagram, o atacante apareceu abraçado à loira, em clima descontraído, enquanto os dois cantavam juntos ao microfone. A proximidade chamou atenção dos seguidores, assim como um gesto mais íntimo do jogador, com a mão posicionada por dentro da roupa de Virginia, apoiada na região da barriga.

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web 1 de 8

Para embalar a publicação, Vini Jr. escolheu a música Peaches, de Justin Bieber, conhecida pelo tom romântico, e ainda acrescentou um emoji de coração vermelho.

Só que foi a reação de Virginia que acabou gerando novos comentários. A influenciadora apareceu nas redes sociais por volta das 8h30, mostrando sua rotina pela manhã, antes de seguir para a apresentação de Dia das Mães da filha do meio, Maria Flor, mas não compartilhou o vídeo publicado pelo namorado.

Durante os stories, Virginia cantou trechos como "Se tu ficar comigo, eu largo essa vida de ilusão", da música “Horas Iguais”, o que foi interpretado por parte dos seguidores como uma possível indireta. A ausência de um repost também não passou despercebida. "Só ele, né? Porque ela está fazendo a egípcia", comentou uma seguidora. "Ela nem repostou", observou outra. "Vai amar sozinho agora", escreveu mais uma.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 35

A influenciadora ainda publicou uma mensagem sobre recomeços: "Mais um dia, mais uma oportunidade de recomeçar. Que não nos falte fé para acreditar, coragem para enfrentar os desafios e gratidão por cada pequeno detalhe da vida. Que Deus abençoe nosso caminho e cuide de tudo que viveremos hoje".

Os rumores de término começaram após fãs notarem uma mudança no comportamento de Virginia nas redes sociais. Conhecida por interagir frequentemente com as publicações de Vini Jr., ela passou a manter silêncio nos posts mais recentes do jogador, o que levantou suspeitas entre seguidores.

A situação ganhou força ao longo do fim de semana, quando Virginia foi vista em eventos com amigos, sem qualquer interação pública com o atleta. Ainda assim, a influenciadora também chegou a acompanhar uma partida recente do namorado, o que deixou o cenário ainda mais indefinido.