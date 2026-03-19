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BBB 26 terá dinâmica inédita que empareda jogador antes da votação; veja como será

Triângulo de Risco estreia nesta quinta-feira (19) e aposta na sorte para mexer no jogo e surpreender confinados

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2026 às 13:30

Tadeu Schmidt no comando do BBB 26
Tadeu Schmidt no comando do BBB 26 Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo

Uma nova reviravolta promete mudar o rumo do jogo no Big Brother Brasil 26 a partir desta quinta-feira (19). A produção anunciou a estreia do Triângulo de Risco, dinâmica inédita que pode levar um participante direto ao Paredão sem depender de votação tradicional.

A novidade começa já na Prova do Líder desta quinta-feira. Os quatro primeiros eliminados da disputa vão automaticamente integrar a nova dinâmica, que será desenvolvida em etapas ao longo dos próximos dias.

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Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo

Na sexta-feira (20), durante o programa ao vivo, os quatro participantes sorteiam a ordem de participação e escolhem entre caixas disponíveis. Apenas uma delas contém um bracelete e quem ficar com o item é imediatamente emparedado.

A dinâmica continua no sábado (21), quando o participante que foi para a berlinda ganha uma chance de escapar. Ele recebe um cartão com a indicação de “Paredão” e precisa escondê-lo em uma das três caixas. Em seguida, escolhe dois outros participantes para entrarem na disputa.

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Cada jogador seleciona uma caixa, enquanto a terceira permanece com o emparedado. Há possibilidade de troca, mas apenas uma vez para cada participante. A ordem das escolhas já está definida e pode influenciar diretamente no resultado final.

Ao término da rodada, quem estiver com a caixa que contém o cartão vai ocupar a vaga no Paredão formada pela dinâmica.

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A semana segue com a Prova do Anjo também no sábado (21). Já no domingo (22), será formado o Paredão triplo, com o indicado pelo Líder, o mais votado da casa e o participante definido pelo Triângulo de Risco. Um deles ainda terá direito ao contragolpe.

Antes da definição final, os emparedados disputam a Prova Bate e Volta, que garante a salvação de um dos participantes. A eliminação acontece na terça-feira (24).

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