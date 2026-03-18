AMISTOSOS

O que significa o versículo que Neymar publicou após corte da Seleção

Atacante compartilhou passagem bíblica após desabafo e ausência na convocação da Seleção Brasileira

Fernanda Varela

Publicado em 18 de março de 2026 às 17:53

Neymar Crédito: Reprodução

A ausência de Neymar na mais recente convocação da Seleção Brasileira repercutiu dentro e fora de campo nesta terça-feira (17). Horas após confirmar que ficou chateado com a decisão, o atacante usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem de fé.

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Em seu perfil, o jogador publicou apenas a referência “João 13:7”, acompanhada de uma imagem em que aparece em oração. A passagem bíblica diz: “Você não compreende agora o que estou lhe fazendo; mais tarde, porém, entenderá”.

O versículo é interpretado como uma reflexão sobre momentos difíceis e situações que, à primeira vista, parecem incompreensíveis, mas que podem fazer sentido com o tempo. A escolha da mensagem foi vista como uma forma de Neymar expressar confiança diante da frustração.

A convocação foi anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti, que optou por não incluir o camisa 10 na lista para os próximos compromissos da equipe.

Antes da publicação, Neymar já havia falado sobre o impacto da decisão. O jogador afirmou que ficou triste com a ausência, mas destacou que segue focado na rotina de treinos e jogos, mantendo o objetivo de retornar à Seleção.

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