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O que significa o versículo que Neymar publicou após corte da Seleção

Atacante compartilhou passagem bíblica após desabafo e ausência na convocação da Seleção Brasileira

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de março de 2026 às 17:53

Neymar
Neymar Crédito: Reprodução

A ausência de Neymar na mais recente convocação da Seleção Brasileira repercutiu dentro e fora de campo nesta terça-feira (17). Horas após confirmar que ficou chateado com a decisão, o atacante usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem de fé.

Neymar

Neymar já foi embaixador de uma casa de apostas por Divulgação
Neymar antes de jogo entre Santos x Bahia por Raul Baretta/Santos FC
Neymar deixou campo chorando após nova lesão por Reprodução
Neymar deixou o campo chorando por Reprodução
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar chegou cedo na Kings League por Reprodução
Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar em postagem no Instagram por Reprodução/Instagram
Neymar em ação pela Seleção Brasileira por Vitor Silva/CBF
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Neymar já foi embaixador de uma casa de apostas por Divulgação

Em seu perfil, o jogador publicou apenas a referência “João 13:7”, acompanhada de uma imagem em que aparece em oração. A passagem bíblica diz: “Você não compreende agora o que estou lhe fazendo; mais tarde, porém, entenderá”.

O versículo é interpretado como uma reflexão sobre momentos difíceis e situações que, à primeira vista, parecem incompreensíveis, mas que podem fazer sentido com o tempo. A escolha da mensagem foi vista como uma forma de Neymar expressar confiança diante da frustração.

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A convocação foi anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti, que optou por não incluir o camisa 10 na lista para os próximos compromissos da equipe.

Antes da publicação, Neymar já havia falado sobre o impacto da decisão. O jogador afirmou que ficou triste com a ausência, mas destacou que segue focado na rotina de treinos e jogos, mantendo o objetivo de retornar à Seleção.

Mansão de Neymar

Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
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Mansão de Neymar por Reprodução

Mesmo fora da lista atual, o atleta ainda mira a próxima convocação e mantém o sonho de disputar a próxima Copa do Mundo.

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