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Rapper indicado ao Grammy, Mystikal se declara culpado por estupro

O rapper Mystikal foi acusado de agredir, estrangular e roubar uma mulher dentro da casa dele, em 2022

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de março de 2026 às 17:23

Mystikal
Mystikal Crédito: Reprodução

O rapper Mystikal, nome artístico de Michael Tyler, declarou-se culpado pelo crime de estupro em terceiro grau. Ele foi acusado de agredir, estrangular e roubar uma mulher dentro da casa dele, em 2022.

Mystikal

Mystikal por Reprodução
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Mystikal por Reprodução

De acordo com o relato da vítima, que não teve a identidade divulgada, o artista teria tomado as chaves e o celular dela antes de cometer o estupro, enquanto ela tentava recuperar o dinheiro que ele havia roubado.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

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