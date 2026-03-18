CRIME

Rapper indicado ao Grammy, Mystikal se declara culpado por estupro

O rapper Mystikal foi acusado de agredir, estrangular e roubar uma mulher dentro da casa dele, em 2022

Fernanda Varela

Publicado em 18 de março de 2026 às 17:23

Mystikal Crédito: Reprodução

O rapper Mystikal, nome artístico de Michael Tyler, declarou-se culpado pelo crime de estupro em terceiro grau. Ele foi acusado de agredir, estrangular e roubar uma mulher dentro da casa dele, em 2022.

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